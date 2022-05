Del arte "gótico y barroco"... viene el Castillo Delta; así son sus dueños

León-. La construcción de un castillo fantasioso que hoy se impone con 75 ventanas en la colonia Valle de Jerez, empezó en el 2014. Hace ocho años que los albañiles empezaron a trabajar con arena y grava para levantar una casa con un aspecto fantasioso y surrealista, en donde viven Ignacio y Alicia.

Alicia, la propietaria de aproximadamente 40 años, dice que ella y su esposo no tenían pensado construir un castillo, que todo comenzó con la formación de un segundo piso que con el paso del tiempo dio un resultado que les gustó.

El castillo de seis pisos está ubicado entre la calle Jerez de Estalia y el bulevar Delta, en la colonia Valle de Jerez.

Aficionada por el arte gótico y barroco, así auto describe Alicia su gusto por esta arquitectura. A su esposo no le disgustó la idea de fincar un segundo piso que luego se elevaría a seis, 20 metros de altura definen la curiosa construcción que a lo lejos parece un templo o una fábrica.

"Nosotros no pensamos que iba a ser un castillo, se fue dando, se fue construyendo. Empezamos como en el 2014, así con un primer piso. Es que a mí siempre me ha gustado lo gótico, lo barroco y eso", dice Alicia a La Silla Rota.

La pareja nunca ocupa la casa completa. A veces duermen en el segundo piso, otras en el último. Caminan por los pasillos del alto edificio, solo son ellos dos.

"¿Qué le dice la gente, su casa ya es muy popular y hasta un punto de referencia?", le preguntamos a la propietaria. "Sí, se quedan mirando mucho, como que les gusta la casa", contesta Alicia.

Al castillo aún le queda un año de construcción, afuera de la entrada hay bultos de arena y botes de plástico que anuncian la continuación de la casa. La dueña dice que probablemente en el 2023 finalicen el castillo, le falta la pintura en los pisos de arriba y algunos detalles.

Para algunas personas este castillo no tiene nada de atractivo, incluso lo apodaron "Castillo Dizney" en la competencia de "Edificios feos" que se hizo por Twitter, donde participaron 16 edificios de cinco países.

Esta casa llegó a la recta final ganando el concurso como el edificio más feo, colocándose en la mirada internacional, en enero pasado, seis meses después de que La Silla Rota documentara la construcción.

A pesar de ganar este concurso, los vecinos de Valle de Jerez lo consideran "bonito". Una estilista que tiene su negocio a unos metros del castillo, cuenta que siempre le ha llamado la atención, incluso le gustaría pasarse y conocerlo por dentro. Habló también del estilo personal de su vecina Alicia.

"A mí sí me gusta. Siempre, desde que lo recuerdo me ha llamado la atención ¿no te has pasado? Ha de estar padre por dentro también. La señora incluso se viste así como gótica, me gusta como se ve, me late su estilo".

Una de sus clientas coincide en el gusto por el edificio y recuerda que desde hace siete años ha visto como lo "levantan" los albañiles.

"Desde que mi hija estaba chiquita vi como empezaron a construirlo, yo pasaba con ella cuando la llevaba a la escuela y siempre ha habido albañiles. Van y vienen para construir. Se ve bonito, bueno a mí sí me gusta".

Alicia y su esposo Ignacio se hacen compañía con dos perritos Freench Poodle y un gato que se llama Ramón, las mascotas le dan vida a la casa asomándose por una de las 75 ventanas del castillo.





