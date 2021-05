Dejan plantados a los ocampenses; 2 candidatos no asistieron al debate

Ocampo, Gto.- Esta tarde los ciudadanos de Ocampo y 5 aspirantes a la Presidencia Municipal fueron plantados por otros dos candidatos que buscan el mismo puesto. Antonio Martínez "el Cuño" de Nueva Alianza y Juan José Vargas Andrade del Partido Verde no se presentaron ante los ciudadanos en el debate.

Quien hizo la observación fue Juan Rafael Pedroza Sánchez del Movimiento Ciudadano. Aprovechó el espacio que le dieron para dar sus propuestas en materia de seguridad para pedirle a la gente que emitiera su voto considerando a los dos candidatos que dejaron su espacio en el debate vacío.

Pedroza Sánchez añadió que tanto ellos como la candidata de Morena, Sandra Capuchino, se postularon como regidores porque temen perder las elecciones.

"Lástima que dos candidatos para presidente municipal no quieran dar la cara, y ahí se ve las ganas que tienen de servir a su pueblo, tanto es así que, como saben que no tienen muchas posibilidades de ganar, se están apuntando como candidato a presidente y candidato a regidor. Sí, Nueva Alianza, Morena y Verde", señaló.

A mediados de abril, el candidato de Nueva Alianza le dijo a los ocmapenses que él no buscaba el puesto si no que le fue propuesto. Comentó que le sugirieron irse con partidos "más grandes" como el PRI y el PAN pero apuntó: "yo, lo de abajo me gusta crecerlo".

Sobre el tema de seguridad propuso profesionalizar a la policía y crear estrategias de prevención del delito mediante el deporte y la cultura. Se dirigió también hacia los paisanos en EE.UU. y es prometió disminuir los robos a casa habitación.

Hilda Maritza Alba García del PAN centró sus propuestas en un tema que preocupa a los mexicanos: la marginación de las mujeres. Cuando el moderador la cuestionó sobre seguridad propuso de forma sencilla comenzar por añadir más alumbrado para que las mujeres se sientan más seguras. Respecto a economía dijo que buscará generar apoyos para las madres y jefas de familia, así como las y los jóvenes emprendedores.

El candidato de Movimiento Ciudadano intentó atacar a Alba García señalando una falta de experiencia. Ella contraatacó exponiendo la amplitud de su currículum comenzando por su experiencia académica construida a partir de maestrías y sus 11 años en el mundo laboral. Calificó como prepotente al abanderado de movimiento naranja y señaló que era una característica que lo distinguía en el medio político.

Erick Silvano Montemayor Lara candidato de la coalición Vamos por Guanajuato (PRI-PRD) añadió el género a su agenda en seguridad. Explicó que cada género es distinto y por ello se debe atender los temas de seguridad bajo esa perspectiva.

Javier Arena Zamarripa, candidato del PT, le apuesta al deporte, después de escuchar las necesidades de los ciudadanos propuso impulsar la formación de equipos de béisbol y futbol. Quiere que equipos profesionales de soccer realicen exhibiciones a la deportiva para que, como un factor en cadena, el turismo se impulse y se reactive la economía. En materia de educación propone impulsarla creando una universidad.

Sandra Martínez Capuchino de Morena comentó que ella ha sido víctima de la escasez en servicios e insumos de salud y por ello buscará que nadie padezca la misma situación. Excusó al gobierno federal de retirar el seguro popular y dijo que no había sido responsabilidad de Morena.

Lamentó la falta de especialistas y prometió llevar más al municipio. Prometió que, en caso de que ella no pueda gestionarlo bajo su carácter de alcaldesa, hará lo posible por que suceda sin importar la instancia o el nivel de gobierno.

PR