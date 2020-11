Defrauda ICA a empresa que trabajó en nuevo Hospital General de León

El Hospital General Regional (HGR) No. 58 del IMSS luce aún como nuevo. Su fachada que incluye cristal y aluminio le dan una apariencia de alta tecnología pero de sobriedad y calidez también. Ese y otros trabajos, sin embargo, no han sido liquidados por parte de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), constructora encargada de la obra que comenzó a funcionar desde octubre de 2018.

Elide Sierra, representante legal de Hiper Construcciones del Norte S.A de C.V, asegura que ICA ha perdido una demanda colectiva iniciada hace cinco años por seis empresas defraudadas por este emporio de la construcción en México.

Dijo en entrevista con Ciro Gomez Leyva, en Imagen Noticias la mañana del martes, que ante todas las instancias legales habían obligado a ICA a pagar 54 millones de pesos a las seis empresas denunciantes subcontratadas para diversas obras en todo el país que no recibieron remuneración alguna por sus servicios, y que aún no la reciben.

Hoy, con un pequeño plantón frente las instalaciones de ICA, en la Plaza Patriotismo Metrópoli en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, exigen que les sean cubiertos los millonarios adeudos.

"Estamos ahí desde hace cinco semanas (...) Con un litigio que duró cinco años le ganamos a ICA, 6 a 0 con sentencias definitivas", señaló Elide Sierra, a quien el emporio constructor no solo le adeuda el trabajo en el HGR en León, sino otros dos más; uno, en la zona portuaria de Lázaro Cárdenas y otro más en el Instituto Nacional de Cancerología (INCA).

"Empezamos a trabajar hace seis años y nos dejaron de pagar, nos dijeron que ya no tenían dinero (...) no puede ser eso, que una empresa tan solvente que tiene obras emblemáticas, magnas, diga que no tiene dinero, no es posible", destacó Sierra aludiendo a que por estos días ICA participa en la refinería de Dos Bocas, una de las etapas del Tren Maya o la recuperación del Lago de Texcoco.

Recién, además, les fue liquidado el Túnel Emisor Oriente, obra que comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que recién inauguró Andrés Manuel López Obrador.

En el HGR de León Hiper Construcciones del Norte trabajó en la cancelería, tubería, algunas instalaciones y en la fachada.

"Obra entregada, certificada, tengo mis documentos (...) lo entregué, cumplí en forma y en tiempo", apuntó en la entrevista radiofónica Elide Sierra.

La representante de la constructora defraudada asegura que no hay comunicación con nadie de ICA ya que se niegan a atenderlos argumentando que no son las instalaciones o cambiándose de dirección.

"El personal nos dice: Aquí no es ICA", Apunta Sierra, quien asegura también que "estaban en un corporativo en periférico y de ahí se cambiaron, huyeron", lamentó.

El HGR en León recibió una inversión de mil 600 millones y en su evento inaugural autoridades federales señalaron que en su primera etapa contaría con capacidad de atender 460 mil derechohabientes así como con más de 250 camas. Su construcción comenzó en 2017.







