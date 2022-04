Defienden al conductor que atropelló a madre embarazada y a su hijo

Guanajuato.- Tras la muerte de Mary e Iker, madre e hijo que fueron impactados por un camión, varias posturas surgieron en torno al caso. Algunos usuarios de las redes, quienes señalan que lamentan la pérdida de la familia, también defienden al conductor de la unidad. "Fue un accidente, no fue su intención", dicen.

El lunes por la mañana Maria de Jesus de 32 años, embarazada, y su hijo de 7, Iker Santiago murieron después de que un camión urbano los atropellara sobre la calle El Cantandor en Guanajuato capital.

La noticia impactó a la ciudadanía, incluyendo a Alejandro Navarro, presidente municipal, que informó que el hombre al volante fue detenido en el lugar y remitido a prisión preventiva.

Mientras muchos piden justicia y responsabilizan al detenido, otros usuarios piden que no se le juzgue con tanta severidad y comentan que no fue su intención arrollar a la familia.

"Hablan del caso como si el chófer lo hubiera hecho a propósito. Como siempre a buscar culpables", opina Ivonne.

"Con todo el respeto que me merecen los angelitos y su familia pero no creo que el chófer haya querido matarlos", dice Lorena.

"El no decidió matarlos, él no se paró ese día sabiendo que eso pasaría, entiendo tu pérdida pero él no es un asesino", comenta Beron

Otros usuarios coinciden entre ellos respecto a la cuestión de la educación vial, señalando que los vehículos no respetan los límites de velocidad ni el reglamento de tránsito, y los peatones llegan a caminar por lugares exclusivos para vehículos.

¿Quienes son Mary e Iker?

Madre e hijo se encontraban caminando cerca de la Glorieta Unesco en la ciudad capital cuando fueron impactados por un camión. Eran alrededor de las 8:30 de la mañana cuando ocurrió el accidente.

Su fallecimiento consternó a los habitantes de Guanajuato, que ese mismo día acudieron al lugar del accidente por la noche para dejar velas, mensajes y juguetes en honor a los fallecidos. El día después de su muerte se llevó a cabo una caravana de autos y motos como manifestación del duelo de la ciudad.

En su misa de despedida, el sacerdote que la ofició pidió evitar comentarios de ataque hacia los involucrados y ponerse en el lugar de la familia de las víctimas y del conductor también.

