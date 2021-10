Debate por la Sputnik V sacude a jóvenes: unos la rechazan y otros la aceptan

"Tengo tíos en Francia y quiero ir a visitarlos pues no conozco por allá, pero sé que la Sputnik no es admitida en Francia y tal vez no pueda entrar, pero a pesar de eso me quise vacunar pues prefiero estar protegida y proteger a mi familia y a los demás y entre vacunarme o no quise hacerlo y espero luego llegue la posibilidad de buscar otra vacuna". Patricia Robles, 24 años.