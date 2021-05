Debate de altura, que se vea quien sí sabe de seguridad: Sergio Contreras

León, Gto.- El candidato a la alcaldía de León por el partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras, declaró que a pesar de que el estilo de Ricardo Sheffield ha sido muy burlesco, propone un debate de altura entre los tres punteros.

El estilo de Sheffield lamentablemente ha sido muy burlesco, propongo un debate de altura, es un tema de nivel, en donde confrontemos nuestras propuestas, establezcamos las soluciones y que la ciudadanía vea quien sí sabe del tema de seguridad, quien tiene mano firme, quien va a aplicar la cero tolerancia, quien va a exigirle al gobierno estatal y federal que den resultados.

Lo anterior comentó Contreras con respecto al tuit de Ricardo Sheffield quien pidió a la candidata del PAN Alejandra Gutiérrez que aceptara un tercer debate, pero exclusivamente con él, sin tomar en cuenta a los otros nueve candidatos para tratar el tema de la inseguridad de la ciudad.

Sergio Contreras acusó al PAN y a Morena de no dar resultados en seguridad para los leoneses y está de acuerdo en un tercer debate exclusivo para los tres punteros.

Me parece que ellos dos son parte del mismo problema, Ricardo Sheffield hasta el 2018 pertenecía a Acción Nacional y el problema de inseguridad en León no se dio a partir del 2019, comenzó a partir del 2016 y de las pésimas decisiones que tomó Miguel Márquez en el 2015.

Añadió que Sheffield y Alejandra eran diputados federales del PAN, "por eso es que yo debo de estar en eses debate, yo he señalado las deficiencias, he propuesto soluciones diferentes desde que era diputado en el 2012 y criticamos el tema de Escudo, posteriormente como regidor hice los señalamientos de lo que estaba fallando en el gobierno de Héctor López Santillana, para que esto no sea un tema de panistas que no han dado resultados y que además el gobierno federal de Morena no tiene nada que presumir en seguridad, por eso propongo estar yo en el debate".

Sergio reiteró que él está muy cerca de Sheffield en las encuestas y merece estar en el debate, "soy puntero, la elección es de tres, hay que acelerar el tema, estamos a uno o dos días de que se cierre la posibilidad de hacerlo, debemos estar los tres candidatos el debate en seguridad".

Invitó a Alejandra Gutiérrez a que acepte la propuesta de analizar la seguridad de León, "es desafortunado que no se quiera debatir el tema que toda la ciudadanía está exigiendo, es un tema que debemos platicar".

Asimismo, se negó a que se organice un conversatorio, pues la idea es que los candidatos puedan cuestionar al otro sobre la seguridad

Que sea debate, el conversatorio funciona bien, pero necesitamos cuestionarnos y establecer posturas fijas en los diferentes temas de la inseguridad, hay temas como el poner o no más cámaras, el tema de la policía, cómo vamos a lograr que no se de la puerta giratoria, nuestro compromiso para abatir los niveles de asaltos y de violencia en el municipio, cual va a ser nuestra política en materia de adicciones, esos son los temas que hoy a la ciudadanía le urge que resolvamos.

Finalmente solicitó a las cámaras empresariales y a las universidades para que lo impulsen y organicen, "que nos ayuden a articularlo para que no digan que hay mano negra, tiene que ser antes de que concluya la próxima semana".

sp