De vivir el acoso a combatirlo, Paola Aceves promete botones rojos en paraderos

Paola Aceves abrió una caja de recuerdos cuando le mencionamos la palabra "acoso", pues su realidad no es muy diferente a la de muchas mujeres de León. Es presa de miradas, silbidos y actos morbosos en las calles. Ahora que es candidata del PRD a la presidencia municipal, La Silla Rota cuestionó ¿Qué se necesita hacer en este tema?

Para la chica de 25 años que estudió Derecho en la Universidad de Guanajuato, y que hoy se convierte en la candidata más joven de la contienda, el acoso callejero podría disminuir con la creación de "botones rojos", botones que las mujeres puedan presionar cuando estén en situación incómoda o peligrosa dentro de los paraderos de la ciudad, propone que estén canalizados a la estación de policía más cercana, o que se cree una aplicación para monitorearlos.

Desde las instalaciones de La Silla Rota, Paola actúa con la naturaleza de cualquier joven. Dice que es una ciudadana común, que vive en la colonia popular, hija de una padre mecánico y participativa desde pequeña. Una mujer que dice tener "políticas frescas" para llegar a los jóvenes leoneses, que hoy representan el 52% de la población total.

Paola Aceves responde desde cómo inició en la política, hasta por qué considera que la compra del Estadio León sería una ofensa para los ciudadanos. También cuenta que en sus recorridos de campaña ha recibido el apoyo de los adultos mayores, en contraste, lucha por el votos de los jóvenes, y pide que le den la oportunidad de hacer la diferencia entre la "vieja política", porque es el momento de las nuevas generaciones, dice.

¿Quién es la candidata Paola Aceves?

Paola Aceves es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, tengo un diplomado en Administración de la Justicia, he tenido la oportunidad de laborar tanto en el Poder Judicial del Estado, como en el Poder Judicial de la Federación, he tenido cargos de representación estudiantil durante mi paso por la universidad y fui asesora del Congreso del Estado de Guanajuato.

Candidata decía usted en el debate que es una ciudadana común, que toma el transporte público, que tiene un padre mecánico, que podría conectar con los jóvenes ¿Realmente ellos pueden confiar en usted?

Claro que sí, te puedo decir que vivo en una colonia popular, en la Jol-gua-ver, toda mi vida he vivido ahí, he estudiado en escuelas públicas (...) utilizo la oruga, ya lo he mencionado, no solo es que en campaña recorras las colonias y te subas a un transporte público, sino que lo vivas día con día y solo así puedes conocer realmente las problemáticas y las necesidades de la ciudadanía común.

¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de acoso callejero, que se necesita hacer?

Pues luego luego me dan flashback porque yo lo he padecido, en mi colonia me he salido a la tienda, y tengo miedo de que me estén gritando cosas, o que me persiga alguien. Creo que debemos apostar primero por una cultura de poder tener capacitación con nuestros elementos policíacos con toda la sociedad, generar una cultura de respeto entre hombres y mujeres.

Pero ya en una cuestión más contundente, nosotros queremos activar los botones rojos, que son botones para que estén ubicados en puntos como paraderos del autobús, que es donde se da mucho esto cuando no hay gente (...) que estén ahí y que si ellas se sienten en peligro puedan presionarlo, y que lo canalicen con la unidad más cercana y que pueda haber una reacción pronta ante algún posible hecho delictivo, o desde el celular que se tenga también una aplicación para tener más seguridad en las calles.

El acoso también se da en ciclovías, en otros lugares de la calle ¿Ahí qué se hará?

Como todo, necesitamos una mayor vigilancia, digo, no significa llenar de policías el municipio, pero sí tener una mayor coordinación para que haya una mayor vigilancia en estos puntos, que haya más unidades móviles en las zonas donde hay un incidencia mayor de acoso (...) pero indudablemente es un tema de educación, que viene de la casa, que viene de las escuelas, que como hombres y mujeres seamos conscientes de esta problemática, y que ahora sí cambiemos esa cultura todavía del machismo, de la misoginia, y de ver a una mujer como un objeto.

¿Qué otra propuesta tienes para combatir la violencia de género, el caso de mujeres desaparecidas...?

Yo te podría decir que desde la parte municipal tenemos que apostar a un mayor presupuesto para el área del Instituto de la Mujer, este año se le asignaron 15 millones al Instituto, de los cuales un 85% se utiliza para la parte administrativa, y el resto solo para la parte operativa.

Tenemos que tener más abogados, más psicólogos, que puedan dar atención a todas estas mujeres, y sobre todo hacer conciencia cuando las mujeres estén viviendo una situación de violencia, y así mismo también es trabajo hacia los hombres, lo que hablábamos, de las nuevas masculinidades, porque son los que producen esta violencia, tenemos que trabajar con ellos y que se haga una prevención desde talleres, desde pláticas, creo que ese es el punto medular que podemos trabajar.

En el debate anterior, del IEEG, dijiste que era incongruente que Sheffield hiciera propuestas de violencia de género, cuando su partido arrastra las acusaciones contra Salgado Macedonio

De hecho en la pregunta muchos hablaron de descalificaciones, pero en ningún momento yo le descalifiqué su persona, mi cuestionamiento fue muy claro, alce la voz, que es una duda que tendríamos todas las mujeres de León: ¿Tú dime cómo vas a ser congruente con lo que acabas de decir, todas las propuestas para mujeres y lo que tu partido no ha hecho?

Ahora, con el tema de los jóvenes, has tenido aceptación por parte de la gente mayor, pero ¿Qué se necesita hacer con los jóvenes para que ellos te reconozcan, te identifiquen?

Quiero decirles a todos los jóvenes que en estas elecciones cambiemos la estadística, que nosotros somos el 52% de la población leonesa, que nosotros decidamos Gobiernos, apostemos por una nueva cara, una nueva propuesta, que sean ideas frescas, innovadoras, y que como jóvenes tenemos una visión distinta. No le tengan miedo al cambio, y no voten por algún político, sino por una causa. Si queremos resultados diferentes, tenemos que tomar decisiones diferentes.

¿Cuál es tu opinión sobre la compra del Estadio León? En el debate decías que es innecesaria

El tema del estadio realmente me parece una ofensa para todos los ciudadanos leoneses, porque es un estadio que perdió el mismo Municipio y ahora se quiere comprar con el recurso de la ciudadanía, con los impuestos de los leoneses.

Tenemos que ser muy claros, hay temas prioritarios, el tema de la seguridad, ahorita con la pandemia el tema de la reactivación económica (...) nosotros como Municipio hay muchos programas en estos dos rubros que podemos hacer, como la facilitación de becas, acercar el tema de salud a comunidades alejadas; entonces hay muchos temas prioritarios que no podemos dejar de lado y pensar en comprar un estadio, su valor catastral es de 600 millones, realmente esa cantidad se puede utilizar en temas que le den un beneficio a la ciudadanía.

Finalmente la candidata dijo que los jóvenes deben cambiar la estadística, deben dar el voto de confianza, pues rumbo al 6 de junio, y de acuerdo con la última encuesta de Inmersa Marketing, la candidata del PRD acumula el .59% de las preferencias a unos días de las elecciones.