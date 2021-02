De ninguna manera puede ser candidato de Morena: Alcaraz sobre Barroso

León-. "Nos vamos a oponer a todo aquel barón que haya tenido en su haber, violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas", estas fue la postura "como mujer" de Alma Alcaraz, presidenta de Morena en Guanajuato ante el caso de Rubén Rodríguez Barroso, el profesor que fue señalado de acoso sexual en 2016. Y que ahora se registró como aspirante a diputado federal con este partido.

Al interior del partido hay reglas, dijo Alma Alcaraz, y una de las que se ha "peleado mucho", es que los hombres que hayan violentado a una mujer no merecen una candidatura.

"De ser cierto todo lo que se está publicando en redes sociales, y de haber violentado este señor a alguna mujer, pues de ninguna manera puede ser el candidato de Morena, por ningún motivo", dijo la dirigente estatal del partido.

Te puede interesar Llaman "acosador" a Rubén Barroso, aspirante a diputado por Morena

El 13 de enero –a cuatro meses de las elecciones en Guanajuato- Rubén Barroso colgó una foto en su Facebook, en la que informó sobre su registro para competir por una diputación federal. Con su documento tomado, y de la mano de la llamada Cuarta Transformación, el también profesor dijo que es hora de aportar su "granito de arena" a una política más justa.

Del otro lado de las redes, el colectivo Red Feminista León lo señala como "acosador". "Fue expuesto en diversos tendederos hecho por alumnas afectadas, así mismo, su nombre apareció en el muro de la vergüenza del paro de la UG", publicaron.

Red Feminista León mostró una foto en la que aparece el nombre del docente acusado, bajo el hashtag #YoSíTeCreo, y agregaron: "no permitamos que nos gobiernen acosadores y violentadores".

Los señalamientos en los que se vio envuelto Rubén Barroso, fueron denunciados en redes el 14 de octubre del 2016. Una alumna de la Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMSL) identificada como Noemí Catalina Rodríguez García acusó a Rodríguez Barroso de haberle pedido un beso.

"El profesor Rubén Rodríguez Barroso me detuvo y me dijo que no me dejaría entrar hasta que le diera un beso "aunque sea en la mejilla" a lo cual me negué rotundamente y me retiré del lugar frustrada y herida en mi dignidad", relata Noemí, la víctima.

Te puede interesar La UG despide a tres profesores del campus León acusados de acoso sexual

Bajo la presión de no tener fotos o videos como prueba, Noemí dijo que su testimonio debería bastar para creer que fue víctima de acoso. "¿Esperaban fotografías o cualquier otro tipo de prueba en el momento del acto?".

En ese entonces, Rubén Barroso fue citado al Comité de Honor y Justicia para deslindar responsabilidades", dice Noemí en la publicación.

¿QUÉ DICE LA PRESIDENTA DE MORENA EN GUANAJUATO?

En medio de este escenario, y cinco años después, Alma Alcaraz resalta la importancia de que los órganos repartidarios revisen los perfiles de los aspirantes a candidaturas.

"Sería importante que los órganos repartidarios que les corresponde la aprobación o no de las candidaturas pues tengan en cuenta esta información (...) La Comisión Nacional de Elecciones es a quien le corresponde tomar cartas en el asunto"

(Foto: Archivo)

Desde la sororidad, Alcaraz reconoce que las agresiones contra la mujer se viven en todas las áreas. Pero también hay un "despertar" que tiene que llevarse a la práctica.

"Esta agresión, esta misoginia, este coraje o desprecio hacia la mujer lo vivimos en todas las áreas (...) o verla como un objeto sexual. Es justo la lucha que se ha emprendido a nivel internacional (...) todo esto tiene que ejercerse, esta práctica de no permitir que quienes hayan violentado a las mujeres ocupen un cargo de elección popular".

Señaló que estarán pendientes del caso de Rubén Barroso, y de ser necesario mandarán información a la Comisión Nacional de Elecciones para dar seguimiento.

LOS ACOSADORES TIENEN QUE MOSTRAR PRUEBAS, NO LAS VÍCTIMAS: LAS LIBRES

Verónica Cruz, activista y feminista, representante del grupo Las Libres, cuenta a La Silla Rota que "históricamente no se le ha creído a las víctimas", pues se ponen a prueba los testimonios, en lugar de voltear a ver a los agresores. Algo que no han entendido ni los partidos, ni las instituciones, ni la sociedad, en sus propias palabras.

"Históricamente es a ellas (las víctimas) a las que se les señala, su vida es la que se escudriña, a ellas es a las que la sociedad señala y no a los agresores (...) Es la primera vez que tenemos una herramienta donde los agresores son los tienen que tienen que comprobar que no hicieron lo que hicieron".

Sobre la acusación directa en contra de Rubén Barroso, dijo que alguien que tiene estos señalamientos no debería ni siquiera aspirar a un cargo público. Al hablar del partido político, pidió congruencia entre los discursos y los hechos.

"Morena debería ser congruente con este tema, porque ha abanderado todo el tiempo (...) siempre han dicho que la igualdad de género es uno de sus pilares. Morena tendría que hacer su trabajo de no registrar a alguien y más bien acompañar a la víctima". ?

IO