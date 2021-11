De los locales comerciales a Google y Facebook

León.- Uno de los sectores que más ha batallado con la pandemia es el de los emprendedores, para quienes, desde los primeros meses de 2020, su forma de vender no volvió a ser igual.

Algunos solían manejar una cartera de clientes cotidianas a quienes les vendían sus productos. Otros salían a puntos de la ciudad a ofrecerlos, y otros desde sus propios domicilios.

Pero el encierro dejó a muchos con ideas poco claras y la incertidumbre que generaron muchos cierres.

Anel Venegas es dueña de un negocio llamado Loretto´s Panadería; hace galletas integrales y cuenta también con una línea vegana.

Su sistema de ventas directamente en gimnasios y cafeterías se le vino debajo de un día para otro.

Facebook e Instagram actualmente son prácticamente su punto de ventas en la actualidad.

"Yo no tengo tienda física. Todo lo manejo en línea, lo trabajo en gimnasios, en algunas cafeterías de universidades y en algunas tiendas. Me tocó pasarla mal, pero dentro de un periodo donde no hubo ingresos, lo que hice fue innovar con la línea vegana, que surgió de la pandemia", comentó.

"Todo 2020, a partir de que dieron la noticia de que se cerraba todo, me quedé a la deriva, pero como yo ya manejaba mis redes sociales, y normalmente me manejo por promociones, implementé venta de repostería con entrega a domicilio".

DEL PANAL AL DOMICILIO

Javier Rentería Lemus es productor de miel de abeja. Tiene su negocio en su propio domicilio, en la colonia San Juan Bosco.

La pandemia le bloqueó a Javier la posibilidad de vender miel, polen, jalea real, cremas, shampoo, en su tienda física.

Pero eso no lo detuvo, ni a su proyecto de crecer y generar empleos para otras personas.

"Se nos paró la venta. Yo produzco el producto, y tengo el distintivo Guanajuato. Busco seguir produciendo para dar empleo a otros", expresó en entrevista.

Google y Facebook son actualmente de gran apoyo a don Javier, ya que desde ahí los clientes le solicitan pedidos y los entrega a domicilio.

