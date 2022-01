De los besos a los puños: el saludo que se extingue debido a la covid-19

León.- El coronavirus cambió muchos hábitos, uno de ellos es el saludo de beso en la mejilla, costumbre característica de México y de León, donde, en una reunión, el que llega saluda a todos con un beso.

Cuando apareció el coronavirus por primera vez en el país, el 27 de febrero de 2020, la primera indicación que dieron las autoridades sanitarias fue el uso de gel antibacterial, mantener la sana distancia y el uso de cubrebocas, estas dos últimas son las que contribuyeron a que cada día se extinga entre más personas el saludo de beso, incluso de mano.

Ahora, la gente forma un puño cerrado con la mano y lo choca con el puño de alguien más, ahora así se dice "hola". Este es un saludo casi obligado para muchos que incluso lo ven como un protocolo más cómodo, rápido y sencillo.

"A mí me agrada que ya no saludemos a la gente, nunca me gustó saludar con la mano o beso, era un protocolo social que si no lo hacías te veías mal. Es más fácil ahora (no saludar mediante contacto físico) con decir ´no, porque me estoy cuidando´", comenta Leonardo de 27 años.

Para él incluso el saludo de puño es incensario, con saludar inclinando la cabeza le basta, pero comenta que, por ahora, eso es mejor que saludar de beso o de mano. Carolina, de manera similar a Leonardo, encuentra el saludo de puño suficiente y conveniente.



"Sí me gusta saludar de abrazo y beso a mis amigos y gente que conozco, pero cuando es mucha gente o desconocidos no me gusta, se me hace mucho show, pierdo mucho tiempo. Ahorita el saludo de puñito es súper eficiente, más rápido y se me hace más cómodo", menciona Caro.

Opuesto a ellos dos está otra mujer. Luz ya tiene 60 años y no le gusta saludar de puño. Golpear los nudillos le parece un "saludo de hombres" y "poco femenino".



"Ay no, yo prefiero o de beso o no saludar, solo con palabras. A mí no me gustan esas cosas de chocar las manos, se me hace muy de hombres y poco femenino", explica la señora.

Independiente de lo que los ciudadanos prefieran, el nuevo protocolo ahora vino a desplazar los besos debido al temor a contagiarse de covid-19. La nueva forma de saludar también cambió la categoría de "etiqueta", lo que antes las normas sociales mexicanas podían considerar un saludo informal ahora es una manera de protegerse mutuamente del contacto con el virus.



PR