De la fábrica al calvario: Adolfo será Jesús en Viacrucis de Chapalita

León-. Adolfo, de 46 años, dejará de pespuntar zapatos para cargar una cruz de 75 kilos este viernes 15 de abril. De la fábrica al calvario, el vecino de la colonia Chapalita, que esperó 32 años para actuar como Jesucristo, asegura que sintió una "señal" que indicaba el momento adecuado, pues a pesar de que hizo casting otros años, no se sentía preparado espiritualmente.

"Me siento agradecido, bendecido, se me dio la oportunidad de representarlo (...) es un reto porque después de 32 años se me da la oportunidad de ser Jesucristo".

Adolfo, 46 años, vecino de Chapalita

Jesús trabaja en una fábrica de zapatos en la colonia La Merced, a unos kilómetros de Chapalita. Se despierta a las 5 de la mañana, hace ejercicios con pesas para luego irse corriendo a trabajar. Esta es la rutina es la que ha tomado en los últimos días para acondicionar su cuerpo y soportar el peso de la cruz de madera.

El actor ya no será zapatero, ahora será el protagonista de una fiel tradición que siguen cientos de leoneses cada año. Deja las hormas, el pespunte, las máquinas y el pegamento para caminar de sandalias y con una túnica. Bajo el sol y recibiendo "latigazos" de los judíos.

Actores del viacrucis afinan últimos detalles de la cruz de madera, que pesa cerca de 75 kilos

Padre de tres hijos, Adolfo confiesa que sus parientes se sorprendieron y se asustaron por el riesgo que implica hacer esta actuación al grado de provocar que los fieles lloren durante el viacrucis.

"Como grupo nos adentramos dando vida, la gente ve eso, ve el dolor, incluso ven la sangre, nos han golpeado a varios de nosotros. Ha habido desmayos, gente llorando (...) el Viacrucis de Chapalita se caracteriza por tal actuación que representamos".

Jesús, junto con 40 actores más, dará vida al Viacrucis más representativo e icónico de la ciudad, al que acuden cerca de 10 mil personas. Entre calles marcadas por la pendiente, los católicos respetan una tradición que año con año se hace, excepto los dos últimos, a causa del covid.

Colonia Chapalita, al poniente de León

32 AÑOS ESPERANDO EL PAPEL

Adolfo empezó siendo soldado, a sus 15 años. Desde entonces veía con fe la representación de la muerte de Jesús en los viernes de Viacrucis.

"Empecé como todos desde abajo, siendo soldado, soldado de rango, centurión, escolta hasta llegar al papel máximo de un romano, el César, luego Poncio Pilato", cuenta.

Adolfo en el ensayo del viacrucis junto a sus compañeros

Como si se tratara de una obra o película, en Chapalita hacen un pequeño casting para elegir quien personificará a Jesús. Luego de dos años de no haber Viacrucis por la pandemia, este 2022 los organizadores no hicieron casting. Adolfo se ofreció para actuar como Jesucristo y sus compañeros lo aprobaron, asegura que lejos de cumplir con requisitos físicos hay que tener una paz emocional y espiritual para lograr la actuación.

"Hace tres años hicieron un casting con tres personas pero no me sentía preparado, sobre todo espiritualmente si no estás lo suficiente no lo vas a interpretar bien. Yo, de dos años para acá, sentí que era el momento".

LOS MISMOS ACTORES HACEN LA CRUZ

Este lunes los actores del Viacrucis afinaron los últimos detalles de la cruz de madera: colocaron clavos, sellaron los palos y midieron a Jesús para ver cómo cargaría la cruz.

El organizador del Viacrucis Miguel Ángel, quien lleva 17 años coordinando la obra, cuenta que el único recurso que reciben es el de los vecinos que hacen aportaciones previo a la semana santa.

Este año apenas lograron juntar un poco de dinero por la premura del aviso de las autoridades de Salud Municipal, quienes autorizaron la realización del Viacrucis la semana pasada. La ventaja, dicen ellos, es que comenzaron a ensayar desde enero.

Además de Chapalita, en colonias como El Coecillo y Cerrito de Jerez volverán a vivir la pasión y muerte de Cristo.

FOTOS: LA SILLA ROTA