De cada 10, 7 no pasan pruebas antidopaje para vacante de trabajo: Gobernador

"Pero tenemos otro problema, y tenemos que decirlo, me dicen empresarios que de cada 10 que entrevistan, siete no pasan el antidopaje, un problema fuerte de adicciones en nuestro Estado y nuestro País. Entonces tenemos que trabajar con Salud para bajar las adicciones, porque si no de qué va a servir tener mano de obra capacitada si no están aptos para laborar por el tema de adicciones", dijo.