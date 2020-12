De amor por la charrería y los animales, así eran Karen y Lorenzo

A Lorenzo Ríos Esquivias le gustaba montar a caballo desde pequeño, cuenta su papá. Ese amor por la charrería lo llevó a cumplir su sueño. Se convirtió en un popular jinete de toros y arrendador de caballos que mostró su talento en el extranjero. Su vida se cruzó con la de Karen Hervey Ruiz, una jinete queretana que compartía su misma pasión.

Los jóvenes eran novios, ahora son parte de un análisis de ADN en el que trabaja la Fiscalía de Guanajuato, para saber si los cuerpos que encontraron calcinados (el 13 de diciembre) en Valle de Santiago son de ellos. La pareja desapareció el 6 de diciembre, día en que Lorenzo le pidió a Karen que lo acompañara al velorio de su padre Don Lorenzo Ríos, quien también era charro y arrendador de caballos. A pesar de que la Universidad Anáhuac —de la que egresó Karen— y colectivos feministas afirman su muerte, las autoridades no lo han confirmado.

EL "POLLO" RÍOS ESQUIVIAS

Lorenzo era conocido como "Pollo", nació en Valle de Santiago. Se graduó de la carrera de Veterinaria, y confiesa en una entrevista para Cuernos Chuecos que aunque fueron difíciles los siete años de estudio, logró satisfactoriamente terminar la profesión.

El gusto por la charrería lo heredó de su padre y de su abuelo, quienes toda su vida de dedicaron al entrenamiento de caballos. Una vida de rancho que lo llevaría a la cúspide, pues destacaba como Bull Rider internacional –el deporte de jinetear toros- y llegó a participar en Cuernos Chuecos.

"Me gusta hacer lo que hago y disfrutarlo, si estoy en un rodeo estoy esperando, montar un toro y disfrutar lo que voy a hacer, aunque me tire en un segundo, o en medio o en dos, o me toque la gloria de ganar", relata Lorenzo Ríos en la entrevista.

"Pollo" confesó que hay toros "bravos" que significan un peligro para los jinetes, aun así nunca se detuvo para debutar fuera de México. En su cuenta de Instagram 8 mil personas lo seguían y constantemente publicaba videos de su vida charra y sus corridas de caballos.

KAREN HERVEY RUIZ

La chica de 23 años era originaria de Querétaro, egresó de la Escuela de Dirección y Administración de Empresas, en la Universidad Anáhuac. En sus redes sociales demostraba su amor por los animales, también se desempeñó como jinete. Su familia también criaba caballos, según lo que trasciende en redes sociales.

Karen apoyaba el movimiento feminista, lo dejó claro luego de publicar esta leyenda en su foto de perfil, el 9 de marzo: "Born to be wild not murdered / "Nacida para ser salvaje no asesinada". Su última foto fue esa, en la que posaba junto a un caballo café.

Los animales y el rancho eran parte de su vida. El perfil de Instagram de Karen fue desactivado, no se ven sus fotografías, y su cuenta es privada. Extraoficialmente se dice que los cuerpos calcinados eran de ella y su acompañante.

FISCALÍA ANALIZA LAS PRUEBAS DE ADN

Hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha confirmado si los cuerpos localizados el 13 de diciembre pertenecen a Karen y Lorenzo. Actualmente analizan las pruebas de ADN para saber si el hallazgo corresponde a la pareja. Estos resultados, según expertos tardan un máximo de 10 días en obtenerse, aunque el proceso de laboratorio podría durar menos de cinco días.

Fuentes cercanas a la Fiscalía detallaron que los resultados y cualquier detalle sobre la investigación será publicado en la cuenta de Twitter. Por ahora no han informado nada sobre el caso.

DETALLES DEL HALLAZGO

El 13 diciembre, día en que la Policía de Valle de Santiago localizó una camioneta blanca incinerada, con dos cuerpos adentro fue cuando se comenzó a especular que se trataba de la joven pareja. Pues las características del vehículo coincidían, y ambos fueron vistos por última vez el 6 de diciembre, aunque la familia de Karen la reportó como desaparecida hasta el 10 de diciembre.

Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos no pudieron determinar el sexo de ambos cuerpos por el estado de incineración en el que se encontraron. Uno de ellos fue localizado del lado del copiloto, y otro cuerpo en la cajuela, reportan medios.

Es importante decir que en redes no circuló una Alerta Alba para localizar a Karen, aunque en redes sociales afirman que la Fiscalía la desactivó luego del hallazgo. Los familiares de ambos mandaron mensajes de luto a los familiares, entre ellos Rodrigo Larraguivel, quien calificó como "inhumana" la muerte de Karen.

"La noticia de su desaparición y los supuestos de su muerte, me dejaron helado. Nadie en este mundo se merece morir de una forma tan cruel e inhumana", escribió Rodrigo Larraguivel, según el Periódico AM.

El 11 de diciembre, su amiga Karla Padilla, futbolista profesional, pidió ayuda en su cuenta de Twitter para localizar a Karen. La esperanza de encontrarla existía dos días antes del hallazgo reportado por la Fiscalía.

Juan, un integrante de la Asociación Charros de Guanajuato relató para el Periódico AM que la gente de este círculo ahora está expuesta al crimen organizado, y que en algunas ocasiones han cancelado torneos en competencias charras por el miedo de ser asaltados en las carreteras, pues los grupos criminales tienen la idea de que los jinetes son de clase social alta, confiesa.

El colectivo de Madres Buscadores de Sonora pide justicia para lo que han catalogado como un feminicidio. Con el hashtag #JusticiaParaKaren comparten la fotografía de la queretana. La organización feminista pide el esclarecimiento de su muerte, y protestan por las mujeres que se han vuelto víctimas de la violencia de género.

