"Daría hasta mi vida", Santa Fe Klan le escribe canción a su hijo Luka

León.- Después de que ayer Maya Nazor, novia de Santa Fe Klan, haya compartido las primeras fotos de su hijo Luka el rapero no esperó mucho para lanzar su nueva canción inspirada en su hijo, la cual lleva el mismo nombre que su bebé.

En 4 minutos y 37 segundos Ángel Quesada expresó su amor a su primer hijo a través de una canción. Cantada como hip hop, pero acompañada de unos simples acordes de piano, el ahora padre de familia le habló a su hijo Luka.

En la canción le promete acompañarlo por el resto de su vida o hasta que Santa Fe Klan muera. Habla de la sensación indescriptible que tuvo al verlo por primera vez y del impacto que tuvo la llegada de Luka a su vida.

"Pídeme la luna y te la bajaré, pide lo que quieras que te lo daré. (...). Por ti todo daría, daría hasta mi vida, no quiero perderte."

¿Cuándo nació el hijo de Santa Fe Klan?

Apenas ayer comenzaron a circular las fotos del bebé Luka en brazos de su mamá y de su papá, pero desde el 14 de junio se hablaba ya de un supuesto parto de Maya Nazor.

En distintas redes sociales, principalmente en Tik Tok y Facebook salió a la luz una fotografía tomada desde la distancia donde se ve a un joven de la complexión de Ángel Quesada, de espaldas, sosteniendo a un bebé en brazos en la sala de parto un hospital.



https://t.co/f6xNvEtWHg



: Instagram Maya Nazor href="https://twitter.com/hashtag/FOTOS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FOTOS | "Luka eres mi cielo, te amo, te doy todo de mí", Maya Nazor y Santa Fe Klan muestran las primeras imágenes de su primer bebé.: Instagram Maya Nazor pic.twitter.com/fWfDjA0VJq — La Silla Rota Guanajuato (@LSRGuanajuato) June 30, 2022

Aunque la familia no había dado ningún anuncio, muchos aseguraron que podría ser real. Mientras, en redes, su novia Maya Nazor continuaba subiendo fotografías y videos embarazada. Incluso, después de que circulan las fotos del supuesto alumbramiento, realizó una rifa y una semana después anunció al ganador, los videos de estos concursos no se pueden pre grabar si se trata de una rifa real y el ganador no hubiera sido pre seleccionado.

En el video de la canción "Luka" se ve a Santa Fe Klan acompañando a su esposa mientras da a luz. Está vestido con ropa quirúrgica y tiene una apariencia muy similar a las que circularon hace un mes por internet.

PR