Dan 4,300 becas a familias en Guanajuato, en lugar de Estancias Infantiles

Guanajuato.- El delegado de los Programas del Bienestar Mauricio Hernández Núñez, declaró que en el Estado este año se entregaron más de 4 mil 300 becas para madres solteras o trabajadoras, el cual sustituye al programa de las Estancias Infantiles.

"Son 4 mil 300 familias que se están incorporando en el Estado en el mes de diciembre, los montos son variables, pueden ser desde los 1,600 pesos y hasta los 2,800 pesos, dependen de la edad de los niños y del mes de incorporación, por eso hay una variación, pero esto cada bimestre se va a ir subsanando, homogenizando, en esta ocasión con esta incorporación, son alrededor de 2 millones de pesos los que se suman a la política social que existe en el estado de Guanajuato", declaró el Delegado de Bienestar en el Estado.

Explicó que el apoyo será bimestral, como todos los apoyos que se otorgan a nivel nacional, y enfatizó que se seleccionan las zonas rurales con más escasez de dinero y las colonias más pobres de las ciudades del Estado.

"Estamos seleccionándolos en zonas muy dirigidas, se seleccionan de acuerdo al nivel de violencia o pobreza", comentó el delegado.

"El tope de edad son los 4 años cumplidos, y para el próximo año tendrá modificación el monto, año con año esto sucede, aún no nos informan de cuánto será el incremento".

Reconoció que en el Estado se repartieron en la anterior administración cerca de 7 mil apoyos para que los niños menores de 4 años estuvieran en estancias infantiles, y aclaró que en el Estado más panista del país no se encontró niños fantasmas como se denunció en el 2019 sobre el uso de las estancias infantiles.

"Teníamos una base de aproximadamente 7 mil niños y niñas en todo el estado de Guanajuato, pero realmente siempre se precisó, donde se encontraron la mayor parte de irregularidades no fue en Guanajuato, eso lo tengo que señalar, se me preguntó mucho en aquella época sobre el tamaño del problema en el Estado, no era propiamente de la entidad, pero sí existió el problema a nivel nacional, por eso se tomó la decisión de modificar el esquema de cuidados, y es por eso que este esquema se está relanzando".

Dijo que en lo que va de la administración de la Cuarta Transformación se ha dado la beca a 15 mil madres de familia guanajuatenses y enfatizó que la beca está siendo otorgada en poblaciones y colonias de más bajos recursos.

"Ya con esta incorporación hemos tenido a lo largo de estos tres años a más de 15 mil niños en el programa, muchos ya terminaron su participación por la edad, y para el 2022 aún no tenemos el dato de cuantos serán, esperemos que sean 5 mil apoyos, hay una gran aceptación de las familias en el Estado", concluyó.

