Da su versión el conductor de Uber señalado de hostigamiento sexual

LEÓN, GUANAJUATO.- Después de que se viralizara un video en el que supuestamente un conductor de Uber hostigaba sexualmente a una usuaria durante su viaje, el acusado publicó una carta a través de sus redes sociales donde explica su versión de los hechos.

De acuerdo a la primera versión publicada por Mari Rodríguez en un Facebook Live con duración de 10 minutos, ella señala conductas de hostigamiento por parte del conductor.

“Amigos mi Uber viene haciendo cosas raras”, escribió María Rodríguez en su transmisión en vivo, mientras viajaba junto a un conductor de la mencionada plataforma digital, y que fue grabando durante su trayecto. .

Fue este jueves alrededor de la cinco de la tarde, cuando la joven solicitó un viaje del IMSS con destino a Plaza Altacia.

Ante el reporte, la plataforma digital Uber tomó acciones y en un comunicado dio a conocer la inhabilitación de la cuenta del socio conductor mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente, así como el seguimiento con la usuaria.

Por su parte, el operador de Uber señalado, quien firma como Fernando Osvaldo Pacheco Ramírez, da su versión a través de redes sociales.

“Por medio de la presente solicito me sea permitido el derecho de réplica de la situación que se está presentando con la Srita Mary Rodríguez; importante mencionar que es el dato obtenido por medio de redes sociales.

Es realmente necesario en una situación como esta se me permita expresar lo que sucedió, a continuación doy la versión de lo sucedido:

…el día de ayer jueves 17 de septiembre a las 16:36 hrs abordé a la señorita Mary Rodríguez en las inmediaciones del Hospital #47 del IMSS, con destino al fraccionamiento Viñedos en la colonia Los Héroes León.

El contacto visual que tuve con ella fue cuando subió a mi unidad. Durante el viaje la única vez que voltee en dirección a donde estaba ella fue para espejear; los movimientos que realizo con las piernas son naturales a la manera en la que se debe manejar un vehículo. En el transcurso del viaje me pide un cambio de destino al Centro Comercial Altacia, al cambiar de ruta la señorita al finalizar frente a la entrada de la tienda Liverpool de este centro comercial, me comenta que el viaje es en efectivo, pero quiere cambiar a forma de pago con tarjeta, a lo cual le menciono que eso no es posible de realizar por parte de nosotros los conductores, a lo cual se molesta, azota la puerta y se retira, yo me quede aún en el lugar, porque ya estaba esperando otro viaje. Yo me percato de la grabación o mejor conocido como “Facebook Live”, ya tiempo después por parte de mi familia, ya que yo doy clases de artes marciales y estando en esta actividad, mi familia me marca y me dice que están subiendo un video a las redes y mis datos personales a la misma red mencionada, y que me están acusando de acoso o de que me iba tocando o haciendo cosas extrañas durante el viaje…

Solicito que me apoyen al permitirme dar la versión de los hechos, así mismo solicito se pare la información, ya que he recibido amenazas hacia mi persona, y esto está generando una afectación hacia mi familia también. Me da temor salir a la calle que las personas me reconozcan y puedan atentar contra mi integridad o peor aún contra mi familia.

Sumado a esto existen varios medios de comunicación que solo han contado la versión de ella y a mí no se me ha permitido expresar lo que sucedió durante el viaje. Lo que sí es un hecho es que la empresa UBER me bloqueó mi cuenta de manera definitiva, y esto ya está perjudicando en la forma en la que me gano la vida.

Sin más quedo atento a mi solicitud y espero se tome en consideración lo que ya a mí se me ha afectado.

Fernando Osvaldo Pacheco Ramírez”, finalizó el post.

Ante las dos versiones, las opiniones de usuarios de redes sociales se han divido, incluso al grado de amenazar a los dos implicados en este hecho. Hasta el momento, se desconoce si alguna de las dos personas ha interpuesto alguna denuncia.





AR / DR