¿Cumbre de precandidatas? Ale y Libia dialogan sobre programas para los leoneses

León.- La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos y la titular de la Secretaría de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, se reunieron para coordinar estrategias en favor de los habitantes de León.

Ninguna, de las dos políticas panistas, expresaron los temas específicos que trataron en la reunión y se limitaron a señalar que dialogaron en pro del desarrollo de la ciudad.

"Un gusto coincidir esta mañana con Libia García, titular de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, para coordinar estrategias en favor de los habitantes de nuestro querido León", declaró la Alcaldesa.

Por su parte, la Secretaria de Gobierno dijo: "Qué gusto platicar con Alejandra Gutiérrez, Presidenta Municipal de León, con quien trabajamos en equipo por nuestro estado", escribió en sus cuentas de redes sociales.

Cabe recordar que hace un par de meses en un evento de la Asociación de Mujeres Empresarias de León, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que Guanajuato podría tener pronto una mujer gobernándolo.

"No es un destape, pero afortunadamente hay mujeres participando en la política, hay muchas, ya llegará el momento y veremos quien se anima, no me va a tocar a mi decidir, pero como cualquier ciudadano acudiré a votar, es un tema de los partidos y no es tiempo todavía"

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que sean Alejandra Gutiérrez o Libia García, el mandatario se limitó a señalar "hay muchas, hay por lo menos diez mujeres".

Asimismo, se sabe que la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro también es considerada otra de las precandidatas que está siendo considerada por la militancia panista.

En cuanto a los hombres, se sabe que el partido también tiene en análisis al actual secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo, así como al senador de Pénjamo Erandi Bermúdez, el actual alcalde de Guanajuato capital Alejandro Navarro y el secretario de Salud estatal Daniel Díaz Martínez.

