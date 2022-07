Cuerpos de 7 migrantes podrían tardar semanas en llegar para despedirlos

Celaya.- Los cuerpos de los tres migrantes de Celaya, tres de Cortazar y uno de Valle de Santiago que fallecieron a principios de semana asfixiados al interior de un tráiler en San Antonio, Texas, podrían tardar varias semanas en regresar a sus lugares de origen para que sus familias puedan despedirlos.

Esto es debido a que ahora viene la parte burocrática del proceso judicial que hay en Estados Unidos por este crimen que se investigará por las autoridades de cuatro países, adelantó el secretario del Migrante en Guanajuato, Juan Hernández, quien además adelantó a La Silla Rota que el número de guanajuatenses podría incrementarse debido a que todavía no se sabe el lugar de origen de nueve migrantes mexicanos que también fallecieron.

"Hay nueve cuerpos que todavía no están identificados y dentro de estos nueve podría haber más guanajuatenses. No saben si esto tomará unos cuántos días para hacer la investigación y enviar los cuerpos o podría tomar semanas porque es una investigación criminal de cuatro países: Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras, por eso podría ser un proceso largo, aunque esperamos que no".

De acuerdo a información que ha proporcionado el propio funcionario desde el jueves pasado, hasta el momento se han identificado a siete guanajuatenses entre las víctimas que fallecieron al interior del tráiler a principios de la semana pasada, cuando pretendían internarse en Estados Unidos. Sin embargo, el conductor bajó a drogarse y no encendió el aire o refrigerador de la caja donde viajaban más de 80 indocumentados.

Juan Hernández dijo que ha platicado con los familiares de seis de las siete víctimas y algunos de ellos le han solicitado la posibilidad de tramitar visas humanitarias para poder viajar a Estados Unidos y estar cerca de los cuerpos de sus seres queridos, aunque eso depende de la decisión del gobierno del país vecino.

"He platicado con varias de las familias por teléfono desde que estaba en San Antonio y por supuesto hay corazones rotos, pero algunos me han pedido que procuremos tramitar algunas visas humanitarias, trataremos y se lo pediremos a la embajada de Estados Unidos. No sabemos si tendremos éxito o no porque no es nada más un fallecimiento, sino un crimen que se investiga porque los dejaron a morir".

En relación a la familia del séptimo migrante guanajuatense identificado hasta el momento, dijo que este fin de semana fue localizada su familia. Los otros seis fueron ubicados y notificados desde la semana pasada.

JP