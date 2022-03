Cuarta vacuna en México debe aplicarse hasta la temporada invernal: Dr. Macías

León.- El infectólogo leonés Alejandro Macías, declaró que la cuarta vacuna contra covid-19 será necesaria hasta la temporada invernal que inicia en octubre de este año.

"La cuarta vacuna es cada vez menos necesaria, la más importante fue la primera, y luego la segunda y después la tercera, cada una agrega menos, una cuarta agregaría menos a la tercera, en México aún falta mucha gente por su tercera dosis, no debe de aplicarse aún la cuarta, desde un punto de vista de costo-beneficio sería menos importante la cuarta dosis ahorita, pero debería de aplicarse para la próxima estación de invierno que sería donde va a circular al mismo tiempo el coronavirus y la influenza en la estación invernal del 2022-2023, allí estaría justificada

una cuarta dosis".

Lo anterior declaró con respecto a la cuarta dosis que ya se aplica en países como Estados Unidos e Israel, y adelantó que los científicos observan que el virus evoluciona para ser menos patógeno y se necesitará la vacuna cada año, igual que la vacuna de la influenza.

"El virus está evolucionando para ser menos patógeno, el virus evoluciona para transmitirse mejor y escapar a la inmunidad de quien ya se infectó, para volverlo a infectar, lo más probable es que evolucione a un virus catarral y en ese momento ya no necesitaríamos la vacuna, pero para eso aún falta un tiempo, en los años venideros nos vamos a tener que estar vacunando probablemente cada año, junto con la vacuna de la influenza, al menos para los grupos de alto riesgo de complicarse, como mujeres embarazadas, personas adultas, con diabetes o con enfermedades

crónicas, se parecerá mucho a la vacuna de la influenza".

Añadió que en este momento no es recomendable quitar el uso del cubrebocas en la población mexicana debido a que aún faltan muchos ciudadanos por ser vacunados.

"No hay prisa, evitemos tumultos, nos falta un poquito todavía, tenemos que ser pacientes", dijo en relación a la rapidez con la que los gobiernos de Coahuila y Nuevo León eliminaron la restricción del uso del cubrebocas en espacios públicos y abiertos, misma medida que analiza el Gobierno Federal para aplicarla en todo el país para los próximos días.

Dijo que la variante Ómicron BA2 está por entrar a México, y se viene una ola de recontagios, y advirtió que enfermarán de gravedad quienes no están vacunados.

"En México no existe el problema de la población antivacuna, sorprende que muchos que la apoyan son personas con alto nivel educativo, pero el país tiene la ventaja de contar con una población que permite la vacunación, tradicionalmente son tasas envidiables a nivel mundial, pero ahorita lamentablemente quien enferma gravemente es quien no está vacunado".

"La variante Ómicron y especialmente la sub variante BA2 que está por entrar a México es extraordinariamente contagiosa, y vuelve a contagiar a quien ya enfermó de covid, el problema es que pone grave a quienes no están vacunados o no han enfermado previamente, la vacuna es para no ponernos graves, que no colapsen las instituciones y que no se llenen los hospitales"

Lamentó que con casi 300 muertos diarios, ya nos acostumbramos a las cifras elevadas de mortalidad por covid, y exigió al Gobierno Federal que se vacune a los menores de 15 años, quienes no están vacunados, ya que se calcula que forman una población de aproximadamente 30 millones de mexicanos.

"Si se cayera un avión lleno todos los días sería un gran escándalo (300 muertos), pero el problema es que nos acostumbramos, no debería ser, pero las muertes pueden seguir repuntando inclusive cuando los casos vayan para abajo, y cuando una persona se pone grave no es luego, luego, generalmente es en la segunda o tercera semana y fallece al mes después de estar en situación crítica".

"Por otro lado no se suele registrar de inmediato, tarda en decantarse la cifra, faltaría un mes para que los fallecimientos se estabilicen en una meseta, estamos a un mes de eso, como sucedió en Sudáfrica que nos lleva un mes de ventaja, ellos apenas empezaron a bajar la mortalidad hace un par de semanas, a pesar de que entraron desde diciembre al pico Ómicron".

"La tendencia mundial es franca por vacunar a jóvenes y niños, puede haber algunos cuestionamientos, pero la tendencia es protegerlos contra enfermedad grave, y contribuyen a la inmunidad de grupo, ya sabemos que no alcanzaremos la inmunidad de rebaño, pero sí alcanzaremos una pared inmunológica, un momento en el que tanta gente está vacunada o se infectó y el virus se propagará a cuentagotas, pero entre niños y jóvenes hay más de 30 millones de mexicanos que se tienen que proteger y vacunar", concluyó.

JP