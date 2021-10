¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por cerveza?

“Yo pagaría 50 pesos, no más”, dice una chica cuando se le pregunta ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por una caguama?

La cuarentena y el alcohol podrían significar lo mismo. La gente está encerrada en casa. Y el calor de los días de mayo no hace pensar en otra cosa que no sea alcohol. Este es el recorrido en busca de una caguama por las calles de León.

Vas a la tienditas de la esquina y te dicen: “Ya no hay caguamas. Están bien caras, no me sale”. Como el caso de Don Chepe, un señor de la colonia Ángeles 1 que prefirió dejar de comprar cartones porque tenía que desembolsar 500 pesos. Sí, 500 pesos por un cartón de caguamas. La gente tendría que pagar entre 50 y 55 pesos por una caguama, solo un poco más que lo que cuesta un kilo de huevo.

En las tiendas Oxxo tampoco hay cerveza. Hay refrigeradores vacíos. Lo único que se ve es un letrero azul que dice: cerveza. El cajero platicó que desde que empezó la pandemia no les han surtido. “Pues así estamos, desde que empezó todo esto”.

Tecate y Corona son los proveedores de los que todo el mundo habla. La gente se preocupa por la escasez de cerveza. Es como si se tratara de un producto de la canasta básica.

“Ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué vendo? Este sábado me surtieron lo último, ya no tengo casi nada. Nos dieron en la torre. Yo no sé porque no piensan en la economía”, platica la señora Elena, con los ojos tristes. Su depósito se le cae a pedazos en plena pandemia.

Elena confesó que los repartidores de cerveza no han ido a su depósito. “No hay cerveza, el problema es que no hay. Si hubiera la compraba, a lo que costara, pero mira, me dejaron sin casi nada. Lo que tengo es lo que me quedó de este sábado. Antes como quiera venían de Monterrey, de Aguascalientes y me surtían, pero ya no”.

A pesar del precio, la gente no deja de comprar cerveza, dice Doña Elena. Eso sí, algunos han disminuido su consumo. Como un señor que llegó a comprar al depósito. Preguntó por el precio de las latas Victoria, cuando le dijeron que costaban 25 pesos, solo compró cuatro cervezas.

Los que antes iban por un Six, lo piensan dos veces. O ven el tequila como la opción suplente. Compran su botella, un refresco, hielos y se olvidan de la cerveza, al menos hasta que pase la cuarentena.

En la tienda de Don Félix tampoco hay caguamas. “No, tú crees que las voy a comprar. Si ya andan en casi 500 el cartón. No, mejor puros doces, esas sí te las compran. Si das la lata en 25, eso te dan”. En su tienda hay dos refrigeradores. Uno vacío y otro a medias. Dentro hay latas de Corona, Barrilito y Sol Clamato. Y es que hasta la bebida más barata se cotizó. Como la Corona Light que está en 17 pesos y la Barrilito en 18 pesos.

Los días de confinamiento y calor hacen que la gente vaya en busca de cerveza. En el depósito en el que atiende Lilian las ventas han aumentado. Ella cuenta que mucha gente va a su negocio por la misma escazes. Ahora disfruta la clientela “mientras dure”. O “en lo que pasa todo esto”, como dice ella.

Tal vez sus clientes son aquellos que no encuentran alcohol en la tienda Oxxo, ni en Bodega. Pues en esta última tienda departamental están en las mismas. En la entrada hay dos refrigeradores grandes, pero solos. “Así está como desde hace un mes y medio, no sabemos hasta cuando. No nos han dicho nada, queremos pensar que pararon por el virus, no dijeron nada”, cuenta una de las trabajadoras mientras reparte gel antibacterial en las puertas de Bodega.

Parece que la cerveza está en su mejor momento. En una época en la que todos quieren comprarla al mejor precio, o al menos encontrarla en los refrigeradores. Los ‘prevenidos’ presumen su stock en el congelador. Aunque son pocos, algunos prefirieron seguir esos letreros de los centros comerciales que decían: “La venta de cervezas se limita a 3 piezas (six) por familia”.

Y tú ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una cerveza?