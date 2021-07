¿Cuándo y donde será la vacunación para los de 30-39 años en León?

León-. Llegó la hora de la vacunación para uno de los grupos con mayor población: los de 30 a 39 años. La Dirección de Salud Municipal anunció que la próxima semana se llevará a cabo la jornada, aunque no se sabe qué día exactamente, se contemplan 13 puntos de vacunación, los mismos de la jornada pasada, para de los de 40 a 49 años.

En León hay cerca de 250 mil personas en este rango de edad, es decir el 12.9% del total de la población, aunque el director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez aclaró que la Federación no abastece el 100% de la población en los rangos de edad.

"El número de dosis vienen prácticamente designadas por la Federación, y no es al 100% de la población. En general programan a 80 o 70% de la población".

??REPORTE COVID??



El JUEVES 15 de JULIO de 2021, NO ? se reportaron MUERTES por #COVID19 en #León pero sí 47 CASOS POSITIVOS NUEVOS.



Por tu SALUD y la de los demás, usa correctamente el CUBREBOCAS ?? y VACÚNATE ?? cuando toque tu turno.



PRIORIZA lugares abiertos y ventilados. pic.twitter.com/XJo9SunVdw — Salud Municipal León (@LeonSaludable) July 16, 2021

Este jueves no se reportó ninguna muerte por covid, pero sí 47 casos positivos

Una de las peculiaridades en esta jornada, es que no se aplicarán dosis para otros grupos de edad, a pesar de que estén rezagados. Esto, por el descontrol que ha causado en las últimas jornadas el hecho de que haya personas formadas de diferentes rangos de edad, dijo el doctor Álvarez Esquivel.

"No vamos a combinar grupos de edad precisamente para que no suceda una confusión. Lo que haremos es avisar oportunamente al término de un grupo de edad, abriremos para un grupo de rezagos, pero de manera general, no por grupos".

Por tratarse de un grupo en edad laboral, se incluirá sábado y domingo en la jornada.

Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Salud Municipal (Foto: captura de pantalla)

Te puede interesar Llegan a Salamanca vacunas anticovid para personas de 30 a 39 años

"Ya estamos haciendo lo necesario para preparar los sitios que se estarán manejando, estamos implementando otras acciones que favorezcan a este grupo de edad, vamos a privilegiar que se haga incluyendo sábado y domingo, estamos ahorita en los preparativos, pero yo espero el fin de semana o el lunes poderles confirmar cuando arrancamos", explicó el doctor Juan Martín Esquivel.

Aún se desconoce qué tipo de vacuna será la que se aplique. Recuerda que al acudir deberás presentar tu registro impreso, además del INE.

TE COMPARTIMOS LOS 13 CENTROS DE VACUNACIÓNA

1. Clínica de Medicina Familiar, ISSSTE, col. Azteca

2. Clínica IMSS nº 51 "Complejo del IMSS", col. Los Paraísos

3. Hospital Materno Infantil de León, col. Jol-Gua-Ber

4. Hospital Pediátrico de León, col. El Potrero

5. Hospital Comunitario Las Joyas, col. La Marquesa

6. CAISES 10 De Mayo, col. 10 De Mayo

7. UMAPS Nuevo Valle De Moreno, col. Nuevo Valle De Moreno

8. CODE Deportiva León 1, col. León I

9. Escuela Preparatoria Oficial de León, col. San Miguel

10. Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc, col. Chapalita

11. De La Salle Bajío, Campus Américas, col. Las Américas

12. Centro Comercial Mulza, col. Predio Santa Anita

13. Centro Comercial Plaza Vennezia, col. Fracciones de Jerez

Adultos de 50 a 59 años recibieron primeras dosis en abril pasado (Foto: La Silla Rota)

Te puede interesar Mil 216 embarazadas se han contagiado de covid en Guanajuato; 14 han muerto

Esta jornada se hará frente a la amenaza de una tercera ola de covid en el estado. Tan solo en León se han registrado hasta 40 casos en promedio por día, el director atribuyó esta alza de contagios por la cantidad de personas que están saliendo a vacacionar, y negó que se deba a la realización de la Feria de Verano.

Hasta este viernes León suma 44 mil 933 casos confirmados y 3 mil 839 defunciones. Salud Municipal estimó un incremento en las pruebas covid del 10%, mientras que la hospitalización en clínicas públicas está por deb3 mil 839 ajo del 5%, y en los privados al 30%.