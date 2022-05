"Cuando el PAN no figuraba en Guanajuato daba miedo ser oposición"

León.- Actualmente, Armando Rangel Hernández es diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN). Ha pasado por legislaturas en lo estatal y en lo nacional.

Además, fue presidente municipal de San Luis de la Paz, donde tuvo otros cargos como secretario del Ayuntamiento y regidor.

Fue también funcionario federal durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

Pero no siempre fue así. Le tocó formar parte de los panistas en Guanajuato que le pelearon al PRI el Estado. Según cuenta el hoy legislador: "Cuando daba miedo ser oposición".

¿Cuándo inició en la política?

En 1988 yo voté por primera vez por Manuel J. Clohutier, me interesó. Jamás había votado y me entusiasmó verlo en una entrevista con Ricardo Rocha. A fines de ese año, un amigo me invitó a participar con su planilla.

Eran tiempos en los que daba miedo estar en la política y más te daba miedo estar en la oposición. Los municipios intervenían generando credenciales de elector, manipulando las boletas y las actas.

Ese tipo de situaciones causaban agravios. En ese tiempo ganó Carlos Medina en León y se pelearon las elecciones en Celaya con Carlos Aranda, y en San Luis de la Paz hicimos una pelea muy fuerte.

Ese tipo de agravios fue lo que en primera instancia me animó a participar en la política.

¿Qué edad tenía en ese entonces?

En ese tiempo tenía yo 25 años.

¿Cómo participó?

Participé como candidato a síndico. Pero a las siguientes elecciones logramos la Presidencia Municipal: fui regidor primero, después fui secretario del Ayuntamiento.

Previo a eso el PAN me había invitado a formar el partido en los municipios de la zona. Entonces, me tocó estar en Atarjea, Xichú, Santa Catarina, Doctor Mora. Pero eran tiempos en los que costaba ser oposición.

¿Cómo fue?

Llegaba yo a un municipio y era que la patrulla se te pegaba atrás. No te dejaba solo. Tampoco te agredía. No voy a decir mentiras, jamás hubo una agresión, pero sí un acompañamiento permanente y un acoso.

Si a eso le agregas el grado de marginación, de abandono. Que no había carreteras, había una serie de desatenciones muy graves para esa zona.

¿De qué se dio cuenta con eso?

Te empiezas a dar cuenta de que es a través del servicio público, como puedes hacer que las cosas cambien. De tal manera que empecé a dedicarme exclusivamente a la actividad política.

¿Antes a que se dedicaba?

Yo tenía un rancho familiar. Se los dejamos a mis hermanos, y me dediqué de tiempo completo a esto.

Después fui candidato a la Presidencia Municipal sabiendo que íbamos a poder. Nos había pegado una paliza el PRI a nivel nacional con Carlos Salinas de Gortari, pero no teníamos candidato, era tiempo donde no teníamos quién se animara, pero perdimos en todo el Estado.

Seguí trabajando para el partido. Me invitaron después a ser candidato a diputado federal en la legislatura donde el PRI perdió la mayoría por primera vez. El PRI se resistía a otra realidad distinta.

¿Trabajó en el gobierno federal?

Me quedé en México. El presidente Calderón me invitó a dirigir el Registro Agrario en todo el País, y estuvimos colaborando tres años. Nos retiramos un tiempo de la política, hasta que de regreso a Guanajuato el gobernador Miguel Márquez me invitó a ser delegado de Educación en esa zona y posteriormente fui dos veces diputado local.

¿Qué diferencias hay al día de hoy en su zona?

Hoy encuentras esos municipios con carreteras, clínicas, preparatorias, universidades particulares. Te das cuenta que ha valido la pena, pero que hace falta por hacer. Y te compromete a seguir trabajando.

CM