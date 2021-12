"No sé cuánto tiene, pero yo no recuerdo haber visto al Atlas de campeón", dijo Don Juan José. (Foto: La Silla Rota)

León.- Parece que han pasado muchos años desde que el Atlas no ha sido campeón, 70 para ser exactos. Al menos en la época actual, los aficionados del equipo no han tenido la satisfacción de verlo campeón.

Esta semana Atlas tiene la gran oportunidad, pero enfrente tiene al equipo de León, el equipo que guanajuatenses traen tatuado en la sangre.

Hay algunos otros quienes no son precisamente los más fieles seguidores, pero por haber nacido en Guanajuato, lo apoyan en estas instancias, tal es el caso de don Juan José.

Juan José es un aficionado que se identifica más con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara debido a que su familia es del estado de Jalisco, pero también divide su corazón con el León.

Difícilmente se acuerda si el Atlas ha estado en el radar de los campeones de las últimas décadas, de hecho, a sus 62 años, no lo ha visto ser campeón.

"Cuando el Atlas fue campeón, yo todavía ni nacía. Yo le voy a las chivas y después a León. Si las Chivas no queda, quiero que quede el León, mi familia es de Guadalajara, y me gusta porque es un equipo de puros mexicanos", señaló

Incluso, cuando se le preguntó quién creía que iba a ser campeón en la inédita final del Fútbol Mexicano, se atrevió a decir que León debido a que Atlas nunca gana.

Al menos, dijo, durante el tiempo que le ha tocado vivir, no ha sido así.

"El León va a ser campeón, porque el Atlas nunca gana. El Atlas nunca ha ganado un campeonato. No me acuerdo, de eso ya tiene muchos años.

"No sé cuánto tiene, pero yo no recuerdo haber visto al Atlas de campeón. Yo tengo 62 años, no me acuerdo, pero no creo que vaya a ser campeón", comentó.

PR