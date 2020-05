¿Cuándo abrirán los bares, cantinas y gimnasios en León?

Parece que la reapertura de los bares, antros, cantinas y gimnasios preocupa a más gente que la misma pandemia. La pregunta del millón es ¿Cuándo volverán a abrir?

El alcalde de León Héctor López Santillana anunció esta mañana que estos lugares permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Al menos hasta que el semáforo para la reactivación de actividades en Guanajuato esté en verde. Un color que permite la circulación de la gente en las calles. Cuando el riesgo de contagiarse coronavirus sea menor.

"Bares cantinas, antros, gimnasios, y clubes sociales cerrados hasta que el semáforo de reactivación esté en verde. Insisto, no es un retorno completo, sino solo el primer paso. No significa que se pueden abrir todos los negocios, no significa que podemos hacer fiestas sociales o religiosas. No podemos permitir que por la irresponsabilidad de unos, el estado se vea más afectado", detalló el presidente de León Héctor López Santillana.

La Dirección de Fiscalización suspendió las actividades en Destilería 18, uno de los restaurantes-bar que operaba sin medidas preventivas contra el Covid-19

A pesar de las indicaciones sanitarias este fin de semana la calle Madero en el centro de León, se volvió una pasarela de ciudadanos. En las calles iba y venía gente. Las noches parecían regresar a la normalidad en medio de restaurantes llenos y bares atiborrados de clientes, en uno de ellos había 200 personas. Todos brindaban como si la pandemia hubiera terminado. Pero las autoridades avisaron que solo los restaurantes podrían abrir, con una capacidad del 30% y con medidas sanitarias. Los bares aun así abrieron sus puertas otra vez.

En un operativo para vigilar estos espacios se sancionó a 10 establecimientos. Eran 6 cantinas, 2 centros nocturnos y 2 restaurantes. Lugares en los que se operaba sin sana distancia y mucho menos cubre bocas.

¿Por qué no deben abrir los bares ahora? Las autoridades sanitarias han advertido que el pico de contagios se acerca. Del 13 de junio al 3 de julio. Y es que en estos espacios es imposible guardar la distancia. La concentración de gente y el hecho de que todos toquen las mismas superficies se vuelve un fuerte riesgo, según las autoridades de Salud.

Por ahora la diversión tendrá que esperar. Las personas tendrán que hacer ejercicio en casa, divertirse con su propia familia y guardarse hasta que el confinamiento acabe.

El alcalde de León Héctor López Santillana dio estos avisos de forma virtual esta mañana

Estos sectores sí regresan a trabajar el 1 de junio

Las empresas de calzado y su cadena de proveeduría podrán volver a operar, solo al 30% de su capacidad.

"Para que León regrese seguro debemos estar preparados para la reactivación gradual y cautelosa de nuestra economía", resaltó el alcalde de León en el aviso virtual de esta mañana.

Los zapateros tendrán que seguir un estricto protocolo de sanidad. El trabajo no se realizará igual, será más cuidadoso.

"Estos mismos requisitos se mantienen en hoteles, restaurantes y comercio formal e informal. El próximo lunes reabriremos la Presidencia Municipal sin sobrepasar el 30% del personal. Los vulnerables trabajarán desde casa."

Así será el regreso gradual a las actividades. El alcalde insistió que León podría llegar al color verde del semáforo si se actúa con responsabilidad y en conjunto. Pidió que no se baje la guardia en plena pandemia.