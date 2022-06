¿Cuál trámite te entretiene más en León? Municipio quiere que lo denuncien

León.- A partir de este lunes se abrió en León la convocatoria "Denuncia al Engorroso", la cual tiene como objetivo mejorar los trámites de la Administración Municipal, una vez se conozcan cuáles son los trámites más complicados para los ciudadanos.

Lo anterior forma parte del proyecto Gobierno Digital que ha implementado el Gobierno Municipal para mejorar la atención a la ciudadanía en sus trámites que realizan tanto de manera presencial como electrónicos.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos señaló que en esta primera etapa de cambios se han logrado digitalizar 19 trámites y se busca digitalizar otros 43.

"Ha sido uno de nuestros compromisos: ¿Cómo vamos a estar atendiendo a la ciudadanía en menor tiempo, de mejor calidad, las 24 horas del día y sobre todo en cualquier día de la semana? Lo que queremos es que la gente no tenga que venir a hacer filas en la medida de lo posible", dijo.

Al respecto el secretario de Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona explicó que parte de las mejoras ha sido el desarrollo de la plataforma de vanguardia "Sin Filas" que está disponible en la sección de trámites y servicios del sitio web leon.gob.mx. y es donde se podrán realizar cualquiera de estos procesos.

"También estamos buscando crear un expediente electrónico, esto significa que una vez que me sea requerido presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio o credencial de elector y con cualquier trámite o dependencia ya no me vuelvan a solicitar los mismos", refirió.

Añadió que el objetivo de invitar a la ciudadanía a reportar estos trámites es poder darles un mejor servicio, además se dio a conocer que a los ganadores de esta convocatoria se les entregarán dos iPads.

Actualmente los trámites y servicios con mayores interacciones de ciudadanos son: Constancia de no adeudo por obras por cooperación, constancia de no infracción, consulta médica, terapia física y préstamo de libros a domicilio, entre otras.

