Cruz Roja austera, esperaba juntar 15 mdp y sólo reunió un millón 800 mil

"Venimos arrastrando desde 2020 el no haber tenido una colecta. En 2021 hicimos una colecta tardía con la intención de no quedarnos con las arcas vacías, pero el resultado no fue satisfactorio. (...) Nos habíamos puesto una meta de 15 millones de pesos en Guanajuato y solamente alcanzamos 1 millón 800 mil pesos", dijo Guillermo Franco Ciurana, delegado estatal de la Cruz Roja.