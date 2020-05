Cristalean ventanas y roban focos, así operan ladrones en 40 escuelas

La cuarentena y la soledad de las escuelas es el mejor aliado de los ladrones en León. Llegan, se llevan los cables de luz, rompen cristales o se roban focos. Así operan en al menos 40 escuelas de la ciudad.

El director de Educación Municipal Jonathan González informó sobre estas incidencias. El problema se ha detectado en 70 colonias, entre ellas Los Castillos y Las Joyas, solo por mencionar algunas.

"Se llevan a veces hasta el cable de luz, rompen algún cristal. Pero hay una estrategia de escuelas seguras. Se trabaja con las luminarias, cámaras".

La Telesecundaria No. 8, ubicada en San Felipe de Jesús parece estar abandonada, afuera hay basura y se ve solitaria

Jonathan González afirmó que en algunas ocasiones han descubierto a los rateros en plena acción, gracias a las cámaras de seguridad instaladas en algunas escuelas. Invitó a los ciudadanos a reportar y denunciar en caso de ser testigos de estos hechos.

Los desperfectos ocurren a pesar de los rondines de algunos padres de familia. Existe una estrategia de "escuelas seguras" en la que los papás van a vigilar las escuelas. Los ladrones aprovechan cuando no hay nadie para entrar y saquear lo que pueden, aunque sea un cable o un foco.

El vandalismo ataca 40 de las mil 800 escuelas que hay en León. El director de Educación aclaró que no se han presentado robos, solo estos desperfectos. El equipo de cómputo es resguardado por los padres y los mismos maestros. Los guardan en sus casas, dijo.

El señor Oswaldo va a trabajar en el jardín de la Primaria Francisco Ramírez Mata los jueves y viernes. De paso cuida las aulas, pero solo por un rato. La escuela se ubica en la colonia San Felipe de Jesús

Te puede interesar El Niño-Gatell que da su discurso frente a los personajes de Toy Story

Mientras tanto, en la Escuela Primaria Francisco Ramírez Mata, ubicada en la colonia San Felipe de Jesús el señor Oswaldo platicó que sí han sufrido robos. El más reciente fue cuando sustrajeron un proyector de la pequeña primaria.

"Pues sí, hace poco se llevaron un proyector, antes de que se quedara sola la escuela. Nomás que yo vengo aquí solo jueves y viernes a cuidar y trabajar", platicó Don Oswaldo mientras cortaba las hojas de los árboles en el jardín de la primaria.

A un costado de esta escuela está la Telesecundaria No. 8. Un edificio grande color naranja que si no tuviera el letrero oficial, parecería una cárcel. Desde afuera se ven los salones olvidados y en penumbras. Y en la parte de afuera hay un tablero con botellas de plástico viejas, que probablemente fueron utilizadas para un experimento de los alumnos. Al exterior hay dos cámaras de vigilancia, pero en el lugar no había nadie que pudiera dar información.

Afuera de la Telesecundaria No. 8 hay basura acumulada, como este tablero de botellas de plástico que probablemente usaron para un experimento escolar

Así como estas dos escuelas hay muchas en León, están en el olvido. La cuarentena y la ausencia de alumnos han dado paso al silencio y al vandalismo.