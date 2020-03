Criminales balacearon bar ´La Típica´ porque ahí estaba su enemigo

Así lo dijo la alcaldesa de Salamanca, el ataque al bar ´La Típica´ fue un "atentado", pues un Cártel local iba con la intención de encontrar a su enemigo.

Beatriz Hernández contó para el periódico Milenio que la investigación señala como autores del crimen a los integrantes de un Cártel que opera en la zona, pero no dio detalles, ni el nombre de la organización. Como uno de sus enemigos se encontraba en el lugar, no lo pensaron dos veces antes de rafagear. El ataque dejó cinco muertos, entre ellos un menor de edad. Además de 21 personas heridas.

Las autoridades llegaron al bar, ahí se encontraban tres personas que murieron al instante

El sábado por la noche la gente se divertía en el restaurant bar, que parecía ser de un ambiente familiar. Pero antes de las 10 p.m. un comando de al menos diez hombres llegó a disparar a todos los que se encontraran en su camino. Lo criminales llegaron en dos vehículos a la avenida Faja de Oro, esquina con Cazadora. Su objetivo era encontrar a uno de sus enemigos, que convivía en el bar de la colonia El Durazno.

En ´La Típica´ murieron tres personas al instante: dos mujeres y un hombre. Más tarde, mientras recibían atención médica, perdieron la vida otras dos víctimas: Leonardo de 12 años y Jorge Iván de 20, quién era estudiante de la Universidad de Guanajuato, en el campus Irapuato-Salamanca.

La Universidad de Guanajuato dio el pésame a la familia de Jorge Iván, el alumno de 20 años que murió en el ataque

"Siendo un lugar familiar la gravedad es superior, porque fue un atentado y además las personas que estaban ahí, si revisamos su trayectoria de vida pues eran estudiantes, trabajadores, gente de la vida familiar, gente buena y eso es lo que más impacta en este momento en Salamanca", expresó la alcaldesa para Milenio.

Beatriz Hernández dijo que espera los resultados de la Fiscalía de Guanajuato, quienes buscan a los atacantes. Pues afirmó que se trató de un "atentado".

La alcaldesa de Salamanca también ha sido víctima de la inseguridad, pues hace un mes le robaron la camioneta a una de sus escoltas

El bar ´La Típica´ cuenta con los permisos y reglamentos que la alcaldesa solicitó a los establecimientos, después de que sucedieran hechos similares en restaurantes o bares. Un ejemplo es la masacre de hace un año, justamente en el mes de marzo. Cuando asesinaron a 16 personas en el bar ´La Playa´, ubicado en la colonia San Roque. Ahí 15 hombres y una mujer perdieron la vida.

El padre de Leonardo ha compartido mensajes emotivos en redes sociales para recordarlo

Un niño de 12 años como víctima colateral

Leonardo Ortiz García estaba junto a sus papás cuando ocurrió la balacera. Sus padres pagaban la cuenta. Por una falla del sistema tuvieron que esperar en caja, en ese momento ocurrió el ataque en el bar ´La Típica´.





"Tiene 12 años nosotros no buscamos nada, nosotros no tenemos nada en contra de nadie. Yo puedo salir a la calle tranquilo porque no le debo nada a nadie, porque somos gente trabajadora y porque remediablemente nos tocó estar en el lugar equivocado", cuenta el papá de Leonardo en un video.

Esta fotografía se colocó junto a un ramo de flores en la casa del pequeño, cuando sus restos ya estaban con sus familiares

El señor Francisco Ortiz solo pedía que le entregaran el cuerpo de su hijo para cremarlo, pues se encontraba sujeto a investigaciones en manos de las autoridades. El domingo le entregaron los restos de Leonardo.

El gobernador Diego Sinhue solicitó a la Fiscalía General del Estado autorizar la cremación del pequeño. Dijo que el estado pagará los gastos funerarios, hospitalarios y atención psicológica a la familia de Leonardo.

