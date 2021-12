Crear una presa en Ocampo es el "Plan B" para dotar de agua a León

Guanajuato.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declaró que el Plan B para dotar de agua a León depende de la construcción de la presa Paso de Cabras, en Ocampo.

Añadió que la Comisión Nacional del Agua sigue analizando el proyecto y en enero se contará con información suficiente para presentarla al presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

"Ya estuvimos con Germán Martínez, de Conagua, vamos bien, existen varias opciones, pero el Plan B es en el que más se ha avanzado, se ve más viable porque está dentro del Estado, es hacer una nueva presa en Ocampo, se llama Paso de Cabras".

"Esta presa se ve interesante y viable porque son escurrimientos de la Sierra de Lobos, vienen desde Vergel de la Sierra, inclusive de la Sierra de Santa Rosa, son escurrimientos que se van hasta el Río Verde y llegan al Zapotillo".

Explicó que el Estado tiene derechos sobre El Zapotillo porque llueve en la Sierra de Lobos y en Vergel, "Ocampo y San Felipe escurren para Jalisco, para el Rio Verde, por eso es que tenemos derechos del Zapotillo, y si los de Jalisco no nos quieren dar agua, la opción más viable y que va avanzando es la posibilidad de crear una presa allí, no inundaría ninguna comunidad y se llama Paso de Cabras, estaría en Ocampo y podría captar el escurrimiento del líquido que va a Río Verde".

Enfatizó que la presa estaría en Guanajuato y sólo se requieren los permisos de la Federación, "está valorándose cuánto costaría la presa, necesitamos hacer muchos estudios, estamos definiendo cuánto costaría el proyecto".

Sobre la visita de esta semana a la Conagua dijo que se tomaron varios acuerdos, entre los que destacan hacer eficiente los sistemas de riego de las presas y revisar los pozos agrícolas.

"En León hay muchos pozos que eran permisos agrícolas y hoy venden la pipa de agua para la industria, hablamos con Conagua de la importancia de revisar todos los pozos, de hacer eficiente el distrito de riego, reparar las plantas de tratamiento, existen muchas que no funcionan, fueron inauguradas y se dijo que están muy bonitas, pero no están tratando el agua, todo eso es parte del plan integral, esto nos ayudaría a no gastar tanta agua".

Explicó que también se puso en la mesa otra presa más en los Altos de Jalisco, misma que desechó el estado de Guanajuato para no tener más conflictos con los pobladores vecinos, y que no se repita el conflicto del Zapotillo que lleva más de 25 años.

"Lo que nos ayudaría a tener agua es la presa de Paso de Cabras en Ocampo y captaría los escurrimientos de los cuales tenemos derecho en el Río Verde, no quiero decir que ya está definida, pero es la opción que más avanza, porque existe otra opción en los Altos de Jalisco, crear otra Presa, pero ya con otros estados vimos que es muy difícil, la gente cree que el agua es de su Estado, pero no, es de la Nación".

Aclaró que en enero se volverá a reunir en la Conagua para analizar los estudios de Paso de Cabras y posteriormente buscar al Presidente de México y presentarle el proyecto.

"Se harán análisis de cuánto ha llovido en los últimos 50 años en la zona para ver si da el volumen, tenemos hasta el 15 de enero para entregarlo, mientras vamos avanzando con la tecnificación del sistema de riego que se utiliza de la Presa la Purísima de Irapuato, esto también es fundamental para que haya agua en esta ciudad, el plan es estatal", concluyó.

JP