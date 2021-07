Crea Ale Gutiérrez Red de Asociaciones Civiles

León, Gto.- La alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos, dio los primeros pasos para crear la Red de Asociaciones Civiles de León al tomar protesta a la Mesa Directiva del Consejo Coordinador de Clubes y Asociaciones Civiles para el periodo 2021-2022.

Dicha mesa directiva será presidida por María Ivonne Buenrostro, ante quien la futura presidente Municipal y ante el Consejo Coordinador reafirmó el compromiso, de que se cumplirá con la realización de las mesas de trabajo y crear la Red de Asociaciones Civiles de León antes del 10 de octubre.

"Cada uno de ustedes defiende una causa, una causa que es válida, que es importante para poder generar que otra persona viva mejor, no hay mejor forma de vivir y de transformar la vida de los demás, que sirviendo y ayudando a aquellas personas que necesitan que se les tienda una mano", dijo Gutiérrez Campos.

Durante su campaña, Ale Gutiérrez reunió a decenas de asociaciones civiles de León y propuso que una vez que tome protesta como titular del gobierno leonés, se cree una Red de Asociaciones Civiles, de manera que se genere una cadena de ayuda nunca antes vista en el municipio.

"Tenemos una gran tarea, seguir trabajando en conjunto, vamos a cumplir porque es un compromiso, vamos a tener mesas de trabajo con ustedes para ver cómo articulamos el trabajo que ustedes han estado haciendo con el municipio", compartió.

"Ustedes son fuente de inspiración para otras personas, yo les pido que no claudiquen, que sigan siendo ejemplo para otros, esto es una cadena, no hay mayor placer que poder ayudar a alguien", dijo Ale.

Por otra parte, esta semana la presidenta municipal electa se reunió con dos ex candidatos a la Alcaldía, en aras de generar diálogos que se reflejen en la construcción de un León mejor.

Paola Aceves, ex abanderada del PRD en la pasada contienda electoral, y Juan Pablo López Marún, ex candidato del PRI, conversaron esta semana con Gutiérrez Campos, quien invitó al resto de los ex contendientes a establecer encuentros en los que se exploren propuestas y soluciones en favor de la ciudadanía leonesa.

"Estoy convencida que trabajamos mejor y damos mejores resultados si trabajamos en las coincidencias, he estado viendo a algunos de los ex candidatos y voy a ver a otros que ya también estamos acordando día y hora".

La intención de estas reuniones es escuchar a ciudadanas y ciudadanos que desde su candidatura, manifestaron su interés de trabajar por nuestro municipio.

Se busca que las propuestas que algunos ex candidatos presentaron, puedan ser consideradas siempre que encajen en el plan de trabajo de la presidenta municipal electa y que sea en favor de la sociedad leonesa.

"Esto no es un tema de colores, ya pasó la campaña, yo les dije que pasando la campaña le dábamos la vuelta a la página y era trabajar todos juntos por los leoneses y es lo que estamos haciendo", enfatizó.

En el caso de Paola y Juan Pablo López, se acordó una segunda reunión para entrar de lleno y detalladamente a los planteamientos que abordaron en el primer encuentro, "lo que nos interesa es que la gente de León viva mejor y que esto no es un tema de colores, el interés superior son las personas que viven en esta ciudad", concluyó.





KD