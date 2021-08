'Covifiestas' siguen desafiando al virus; cancelan 15 con hasta 450 invitados

A pesar de que la tercera ola de covid ha aumentado el número de casos en Guanajuato, y particularmente en León los fines de semana la gente sigue organizando fiestas con hasta 450 asistentes. Este fin de semana, la Dirección de Fiscalización y Control suspendió 15 eventos: ocho bailes sonideros y un baile de la tercera edad; así como una fiesta de XV años en la que vendían bebidas alcohólicas y se aseguraron 229 cervezas.



De acuerdo con el Municipio, también se levantó un acta a un bar de la calle Madero, en la zona centro, por no operar con apego a licencia. Aunque no definen específicamente en que falta incurrieron, lo que se sabe es que este corredor se llena de jóvenes desde el jueves hasta el domingo.

(Foto: cortesía)

Estos operativos se hacen cada semana para vigilar que no haya eventos multitudinarios, o que no se cumpla con medidas sanitarias; sin embargo, en julio pasado se realizó la Feria de Verano en León.



Del 1 al 7 de agosto, personal de la Dirección de Comercio y Consumo supervisó 58 tianguis, visitaron en 72 ocasiones centros de abastos para corroborar que se cumplieran las medidas sanitarias. También, se realizaron 56 mediciones de concentración de CO2 en estos lugares, informaron.



Asimismo, se repartieron 120 litros de gel antibacterial, 5 mil cubrebocas y se levantaron 95 folios de infracción por no cumplir con las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

(Foto: cortesía)

Desde que originó la pandemia a la fecha, a más de 16 mil 320 usuarios se les ha negado servicio de transporte en colonias y paraderos de mayor demanda por falta de cubrebocas por parte la Dirección General de Movilidad.

Más de 6 mil 300 usuarios desabordados de unidades por omitir esta medida; más de 383 actas de infracción a operadores por falta de cubrebocas; y se han realizado más de 95 mil acciones de nebulización a unidades del transporte público.

Hasta ahora León suma 46 875 casos positivos y 3 872 defunciones. Mientras que la hospitalización en las clínicas públicas va así: ISAPEG (13.2%); IMSS (9.3%); ISSSTE (40%). Los hospitales privados alcanzaron un 85.7% de camas covid ocupadas.

IO