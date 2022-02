Covid no se trata con chochitos: Alejandro Macías

León.- El médico y epidemiólogo leonés Alejandro Macías, declaró que el coronavirus no se trata con chochitos debido a que la homeopatía es un placebo.

Lo anterior declaró luego de que el director nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno Santaella dio positivo a covid-19 el pasado 29 de enero, y mediante su cuenta de Twitter, el director del ISSSTE informó que sus síntomas son leves y que estaba bajo tratamiento médico homeopático.

"Les informo que di positivo a la prueba de COVID-19. Estoy bien con síntomas leves, ya me encuentro bajo tratamiento médico homeopático. En unos días me reincorporaré a mis actividades, mientras sigo al pendiente desde casa y aislado. Un fuerte abrazo a la distancia", declaró en su twitter Zenteno Santaella.

En tanto, el epidemiólogo leonés lamentó que el director de una gran institución médica del país haya recomendado la homeopatía como una opción para atender una infección de covid-19 y negó que como médico no trataría a ningún paciente con chochitos.

"No trataría a un paciente con chochitos, definitivamente no, la homeopatía es un placebo, es diluir una sustancia hasta que queda agua y azúcar, definitivamente para Covid 19 no se puede recomendar eso, y sí preocupa que el director de una de las grandes instituciones médicas de la república ponga eso, definitivamente no es lo indicado, en una persona que tenga cierta edad avanzada es peligroso hacer eso, si le va bien a él que bueno, es deseable y es lo más probable que le vaya bien, pero no es bueno atenderse con homeopatía que es un placebo".

Reconoció que un médico con tal cargo público no puede promover la homeopatía, menos cuando es el dirigente de un hospital que utiliza tratamientos en base a la ciencia médica.

"Tiene uno que ser consiente que no puede desligar la personalidad de la institución que se representa, en este caso se debe de cuidar lo que se declara, evidentemente Covid 19 se trata con cuidados de la oxigenación, ver que no se ponga mal el paciente, porque se pueden necesitar medicamentos, ventilación, oxígeno, algunos medicamentos que tiene el ISSSTE que es una institución de excelencia, el mismo Hospital 20 de Noviembre, hay que tener cuidado de una persona que representa una de las grandes instituciones médicas del país".

Por otra parte, a los ciudadanos que se sienten enfermos deben de cuidarse la oxigenación, ya que es el principal peligro para los médicos y tienen que estar por encima del 92, y en caso de ser lo contrario atenderse medicamente por posible uso de oxígeno, medicamentos, y si la fiebre no baja en más de dos días deben de atenderse rápidamente.

