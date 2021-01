Covid: Agotamiento psicológico y angustia entre personal de enfermería

Este estudio está enfocado en el análisis de los síntomas que presenta personal de enfermería involucrado en la primera línea de atención a pacientes con Covid-19. Esta investigación fue realizado por la Dra. Nadia Yanet Cortés Álvarez, del Departamento de Enfermería en la División de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Guanajuato (UG) en conjunto al Mtro. César Rubén Vuelvas Olmos, del programa de Doctorado de la Facultad de Medicina por la Universidad de Colima.

Los resultados publicados detallan que un 46.72% del personal de enfermería reportó una respuesta de angustia traumática moderada-severa; un 42.40% evidenció un alto nivel de agotamiento emocional y el 41.78% mostró angustia psicológica que va de moderada a severa.

Según lo explicado por la doctora en Ciencias Médicas, dichos resultados mostrados después del análisis estadístico lograron identificar un factor que pone un foco de alerta máxima.

Y es que de la muestra analizada aproximadamente un 15% de quienes evidenciaron consumían alcohol o tabaco antes de la pandemia, habían aumentado significativamente el consumo ya sea del alcohol o del tabaco, lo que representa una forma de liberar el estrés por el cual está pasando el personal de áreas de la salud.

En los efectos por agotamiento emocional, lo preocupante -destaca la Dra. Cortés Álvarez-, es que previamente se ha identificado que ante un agotamiento emocional alto en el personal de salud se ve afectada la calidad de atención al paciente, pues esta disminuye, sin embargo, esto no se trata de una decisión personal, sino como una consecuencia de la pandemia, recalcó la investigadora.

Entre los factores identificados y asociados a estos efectos destacan: el tener más de dos hijos; el aumento en la carga de trabajo y la presencia de un caso confirmado de COVID-19 en su lugar de trabajo.

"COVID 19: Psychological effects and associated factors in Mexican nurses" es la investigación que revela cómo personal de enfermería en México sufre trastornos psicológicos, luego de varios meses enfocados a la atención de pacientes con COVID-19.

Este artículo fue publicado en la revista "DisasterMedicine and Public Health Preparedness" de la Universidad de Cambridge. Para consultar los resultados detalladamente se puede hacer a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3nXxa28.





AR/KD