Contreras propone crear Casa de Diversidad Sexual

León, Gto.- El candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal de León, Sergio Contreras, declaró que creará la "Casa de la Diversidad Sexual" donde brindará diversos apoyos para la comunidad LGBTIQ.

Lo anterior es parte de su eje estratégico de trabajo en el área de Inclusión Social, en el cual busca crear programas para atender adultos mayores, embarazo adolescente, apoyo a la mujer y la diversidad sexual.

Sobre su propuesta de Casa de la Diversidad Sexual, dijo que se ofrecerán programas y servicios que busquen mejorar la vida de las personas de la comunidad LGBTIQ, brindándoles atención psicológica, educación sexual, talleres lúdicos y bolsa de trabajo.

"Esto lo he platicado mucho con nuestro diputado local Gerardo Suárez, quien no debería hacerse la referencia que es el primer diputado abiertamente gay en el Congreso del Estado si existiera inclusión, pero tenemos que hacerla para que la sociedad abra los ojos de que tenemos que generar políticas públicas incluyentes, que logremos romper estos techos de cristal y entender que los derechos humanos no son una moda".

También dio a conocer en su propuesta de Inclusión Social que se buscan soluciones para atender a los adultos mayores e infancia, orientación legal para las mujeres y embarazo adolescente.

Sobre los adultos mayores recordó que su propuesta es retomar la gratuidad en el transporte público para ellos y también se beneficiará a los menores de 12 años, además de sumar un programa alimentario universal.

Sobre la orientación legal para las mujeres, el aspirante a la alcaldía señaló la urgencia de reactivar las funciones del Instituto Municipal de la Mujer, con la instalación de módulos en la Plaza de la Ciudadanía para brindar servicios legales especializados con visión de género.

"Nos encontramos que la gran cantidad de personas que tienen un problema de injusticia laboral, acoso en su trabajo, alimentos, que no le quieren dar el divorcio o un tema de custodia, más del 90% son mujeres y no encuentran respuesta en el sistema de gobierno".

Para los embarazos de las adolescentes, dijo que se crearán programas para la atención de adolescentes embarazadas, madres jóvenes, padres y familias, enfocados en educación, crianza de infancias, asesoramiento, métodos anticonceptivos y servicios de reinserción social, concluyó.

