Continúan cerradas 600 cantinas en Guanajuato y 5 mil empleos perdidos

A más de un año del primer brote de la pandemia por Coronavirus, el sector de bares y cantinas continua en crisis en el estado de Guanajuato, en donde siguen perdidos más de 5 mil empleos y cerrados 600 negocios.

Así lo declaró Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de León, quien señaló que las ciudades más afectadas por la pandemia y su turismo fueron San Miguel de Allende, Guanajuato capital y León.

En León existen más de 400 empleos formales perdidos y se calcula que la cifra puede triplicarse si se consideran los empleos informales. En la ciudad también se encuentran cerradas 32 cantinas y bares que no pudieron soportar la primera ola de la pandemia en el 2020, cuando se les obligó a los cantineros a cerrar abril a octubre (7 meses).

"Esto sucede principalmente en el Corredor Industrial y los municipios turísticos son los más afectados, León cerró 32 establecimientos, con 400 empleos perdidos de manera directa, los cuales hemos estado tratando de recuperarlos por que el costo de aprendizaje de estas personas es muy costoso y no estamos en momentos de invertir en este momento en capacitación de nuevas personas, estamos haciendo un esfuerzo adicional cuesta arriba para buscar recuperar los empleos".

Javier Quiroga destacó que son más de 600 los negocios cerrados de integrantes de la Asociación de cantineros, pero existen cientos de bares y antros que no están afiliados y que también cerraron sus puertas, como sucede en la zona de la Madero de León, donde la gran mayoría de los antros no estaban afiliados y no se lleva un registro en la asociación sobre las pérdidas.

"Fueron más de 600 establecimientos cerrados, todos afiliados a la asociación, pero deben de existir más (antros) que se vieron afectados por los cierres".

Dijo que entre las principales razones por las que cerraron las cantinas es por la falta de un espacio propio, pues el 90% de los empresarios rentan el local y no soportaron pagar 7 meses de renta sin ventas.

"Es muy complejo tener un establecimiento por que el 90% de los negocios que tenemos son arrendados, en un año sin ingresos fue complejo estar pagando rentas, servicios y nóminas, el pequeño recurso que tuvieron los empresarios fue para sobrevivir y apoyar a los trabajadores".

Los cantineros están solicitando al gobierno del estado que realice apoyos financieros a los cantineros que cerraron sus establecimientos para que puedan abrir de nueva cuenta y se reubiquen, pues muchos de ellos eran hombres negocio, pequeños comerciantes que emprendieron, y ellos mismos eran cocineros, barman y meseros.

"Pedimos al estado apoyos financieros para estas personas, al cerrar y no poder pagar los meses de rentas que los obligó a cerrar, pues ahora tendrán que buscar otro lugar y requieren que la autoridad les ajuste la licencias a los nuevos domicilios, además estamos negociando con proveedores para ver si nos pueden financiar producto, tenemos compañeros que tienen a toda la familia trabajando en el negocio y necesitan reincorporarse", concluyó.

