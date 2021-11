Continúa la vacunación contra covid-19 para mayores de 18 años en 10 municipios

La Secretaría de Salud de Guanajuato pide a los adultos mayores de 18 años que no han recibido una primera dosis de vacuna contra covid-19, confiar en la vacuna Sputnik y acudan a aplicársela para evitar riesgos en caso de contagios. (Foto: Especial)

Guanajuato.- Continúa en 10 municipios del Estado la vacunación para los adultos mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis.

Debido a que todavía se tienen disponibles vacunas del laboratorio ruso Sputnik, la Secretaría de Salud continúa invitando a todos los adultos mayores de 18 años que no han tenido una primera dosis para que acudan a vacunarse, ya que la pandemia por covid-19 continúa latente y se requiere que los ciudadanos se protejan.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, insistió en su llamado a la población que no ha recibido la primera dosis de la vacuna para que acudan a hacerlo y no esperar a que lleguen vacunas de otros laboratorios, ya que no estarán disponibles.

Pide a la gente confianza en la vacuna de origen ruso que está a punto de ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud, ya que protege contra casos graves de covid-19, evitando riesgos de que sea necesario una intubación o deje secuelas graves o "incluso evitar defunciones".

El servicio actual de aplicaciones se realiza como de costumbre de 8 de la mañana a 8 de la noche y quienes acudan a vacunarse deben presentar su CURP o credencial del INE, y el folio de registro, además de guardar las medidas sanitarias apropiadas, como el uso de cubrebocas y guardar la sana distancia entre las personas.

Los puntos de vacunación que continúan con las aplicaciones son:

León: Caises León y Caises 10 de Mayo.

San Miguel de Allende: Unidad Deportiva.

Celaya: Caises Emiliano Zapata.

Irapuato: Caises Torres Landa.

Comonfort: Caises.

Acámbaro: Caises.

Salvatierra: Caises.

Guanajuato: Caises.

Salamanca: Caises.

Silao: Caises.

JP