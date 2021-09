Continúa el enjambre sísmico en San Felipe; se registran otros dos temblores

León.- Continúan los enjambres sísmicos que tienen como epicentro en el municipio de San Felipe, este martes 7 de septiembre se registraron otros dos movimientos telúricos, uno a las 05:22 horas y otro más a las 09:05 horas.

Ambos temblores se localizaron casi en el mismo sitio, el primero a 25 kilómetros al noreste de San Felipe, con una magnitud de 3.7, y el otro a 26 kilómetros, con escala de 3.6, ambos con longitudes casi similares de 101 kilómetros de profundidad.

Ambos fueron registrados de manera oportuna en el Sistema Sismológico Nacional (SSN) y señala que los movimientos telúricos son ocasionados por una falla existente entre San Luis Potosí y el municipio de San Felipe.

Científicamente no se puede decir si los sismos continuarán en esta zona, ya que no se puede determinar cuándo y dónde ocurrirán, por lo que no se puede decir si volverá o no a temblar en esta zona guanajuatense-potosina.

Con estos dos sismos, ya son alrededor de 35 los registrados en el área de San Felipe, desde el pasado 4 de septiembre.

