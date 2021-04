Contienda en León: así van las campañas... en redes sociales

León, Guanajuato.- Las redes sociales siempre han representado un factor fundamental durante las campañas y el día de las elecciones; fotografías, textos, vídeos y demás contenido que las y los candidatos publican. Y ahora, ante el desgaste progresivo elección con elección, gobierno tras gobierno, la clase política está obligada a adaptarse para ser cada vez más creativos y convincentes en sus mensajes para lograr conectar con la sociedad y sus sectores. De acuerdo a un estudio del 2019 que realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 61% de la sociedad en Guanajuato usa internet, mientras que el 45% tiene redes sociales.

Este proceso electoral en Guanajuato, en el que se elegirán 46 presidencias municipales, 36 diputaciones locales, 418 regidurías y 52 sindicaturas, ha llegado en medio de una contingencia sanitaria provocada por el covid-19. A consecuencia, las autoridades electorales federales y locales han cambiado por completo las formas de hacer campañas. Incluso se ha creado un protocolo completo que establece las maneras en que las candidatas y los candidatos pueden interactuar con la sociedad.

Por su parte, el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) puntualizó en sus protocolos de propaganda durante las elecciones, priorizar el uso de tecnología para el acercamiento con la ciudadanía, recomendando el uso de los encuentros virtuales y privilegiar el uso de medios digitales.

¡Recuerda que puedes compartir tus motivos para votar! ?????????????



Solo debes ingresar a nuestro nuevo sitio https://t.co/EK0rWk2mnZ y dinos #YTúPorQuéVotas. ????



También vas a encontrar información sobre el Proceso Electoral Local (PEL) Ordinario 2020-2021. ?? pic.twitter.com/CNNCaIr1A1 — IEEG (@IEEG) April 9, 2021

A cuatro días de que iniciaron las campañas, los candidatos ya muestran que van a usar las redes sociales en campaña, cuántas veces publican por día, cuántas personas los siguen y cuántas interacciones logran.

Los likes no son votos, pero sí significan presencia ante miles y miles de internautas. Hay distintas formas de medir el impacto en redes sociales de un candidato/a. Por ejemplo en los seguidores y en la interacción que tienen, porque las interacciones significan el porcentaje de personas que participan en sus publicaciones.

Lo datos fueron obtenidos de la propia plataforma de Facebook (de cada una de las páginas de los contendientes). Contabilizando esta semana (desde el 5 de abril, el día que iniciaron las campañas). Las interacciones se traducen en comentarios, reacciones y compartidos.

Quien encabeza la lista es la candidata del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, superando los 18 mil "me gusta" en su página y teniendo 108 mil interacciones. Ha hecho 42 publicaciones desde el lunes.

Le sigue Ricardo Sheffield Padilla, candidato de MORENA, el contendiente que tiene más "Me gusta" (50,968), pero sus interacciones son 66 mil. 20 publicaciones.

En tercer lugar está Juan Pablo Delgado, de Movimiento Ciudadano, quien llega a los 1,195 "Me gusta" en Facebook, pero que destaca con una interacción de 62 mil (muy cerca de Ricardo Sheffield). 13 publicaciones.

Después sigue Sergio Contreras, contendiente del Partido Verde, que tiene 12,357 "Me gusta" y 15 mil interacciones. 28 publicaciones.

El candidato del PRI, Juan Pablo Marún, lleva 3,249 "Me gusta" y 7 mil interacciones. 10 publicaciones. 10 publicaciones.

En el caso de Norma Nolasco, abanderada del nuevo partido Fuerza por México, no tiene página de Facebook, pero en su perfil personal se registraron 2,806 seguidores, pero las interacciones no pudieron ser medidas,. 24 publicaciones.

Paola Aceves Flores, quien representa al PRD, cuenta con 1,936 "Me gusta" y ha llegado a las 5 mil interacciones. 8 publicaciones.

Por su parte, Marcos Vaquero Rull (de Nueva Alianza) lleva 151 "Me gusta" y ha tenido 2 mil interacciones. 7 publicaciones.

Finalmente, en el caso de Rosa Elba Hernández, no se pudieron obtener datos debido a que no tiene página de Facebook y en su perfil personal no tiene habilitado el botón de seguidores.

PUBLICIDAD EN FACEBOOK

A corte del jueves 8 de abril:

Juan Pablo Delgado, el candidato de Movimiento Ciudadano, pagó a Facebook la promoción de su video de arranque de campaña que publicó el pasado 5 de abril. De acuerdo a los datos de esta red social, este abanderado pagó de 10 a 15 mil pesos porque su vídeo tuviera un alcance de 500 mil a un millón de personas.

Alejandra Gutiérrez Campos ha pagado $500 pesos por la promoción de dos publicaciones de su arranque de campaña.

Por otra parte, la perfilada por el PRD, Paola Aceves Flores, destinó $400 pesos para la promoción de dos publicaciones de su página web.

En el caso de los demás contendientes no se registraron pagos.

eu