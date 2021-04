Contendientes de Guanajuato que desafían al covid-19 durante sus campañas

Guanajuato.- Aunque el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estableció un protocolo sanitario específico para realizar actividades de campaña durante este proceso que se desarrolla en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de 10592 guanajuatenses, la mayoría de las y los candidatos han ignorado estas indicaciones de la autoridad electoral.

El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró pandemia el brote de coronavirus covid-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. El 30 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el «Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19)» emitido por el Consejo de Salubridad General, en el cual se señala que la Secretaría de Salud recomendó que las y los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19.

Sin embargo, ha llegado el proceso electoral en Guanajuato en el que se elegirán 46 presidencias municipales, 22 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 418 regidurías y 52 sindicaturas. Esto implica la movilización de una gran cantidad de personas en medio de una contingencia sanitaria.

En este sentido, el mismo órgano electoral local señala que ante este escenario se observa que, a través de la información proporcionada por las autoridades, existe el riego latente de tener un considerable aumento en el número de contagios y muertes en la entidad si no se implementan ni se siguen las medidas sanitarias necesarias para la interacción social.

Por su parte, el IEEG estableció un protocolo especial dedicado para las y los contendientes, con el objetivo de que respeten las recomendaciones sanitarias que han dictado las instancias competentes y que deberán seguirse en todo momento por las y los contendientes para mitigar los daños causados por la enfermedad y minimizar el riesgo de contagios y propagación de dicho virus.

Sin embargo, desde el pasado lunes 5 de abril (día en el que arrancaron las campañas), la mayoría de candidatos y candidatas han ignorado estas medidas de convivencia social. El protocolo del IEEG recomienda: No tocarse nariz, boca y ojos sin previo lavado de manos; no saludar de beso, mano o abrazo; mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m entre personas en áreas abiertas y 2 m en áreas cerradas), entre otros once puntos.

Fue el caso de Itzel Balderas, candidata panista a diputada federal por Irapuato distrito XV. Y aunque comenzó su evento guardando la sana distancia entre asistentes, al finalizar se amotinaron para las fotografías. Además de abrazarse y darse las manos en diversas ocasiones, cuyas acciones están limitadas en el protocolo antes mencionado.

Itzel Balderas

Asimismo, Alejandra Gutiérrez Campos (candidata por el PAN a la alcaldía de León), quien publicó en sus redes sociales diferentes fotografías en las que está saludando directamente de mano a algunas personas. Mencionando un caso específico, la abanderada blanquiazul da la mano a una mujer adulta mayor que no porta cubrebocas.

Alejandra Gutiérrez

Por otra parte Ricardo Sheffield Padilla (candidato de MORENA a la alcaldía de León). Él, además de saludar de mano, no porta cubrebocas durante sus recorridos en calles y colonias. Asimismo Sergio Contreras, el candidato del Partido Verde, quien aunque sí tiene cubrebocas, también ha saludado de mano a diferentes ciudadanos y ciudadanas.

Ricardo Sheffield Padilla

Sergio Contreras

En el caso de los abrazos, está Alejandro Navarro Saldaña (candidato del PAN a la alcaldía de Guanajuato) y Lorena Alfaro García (candidata del PAN a la alcaldía de Irapuato).

Alejandro Navarro

Lorena Alfaro García

Del PRI está Lorenzo Chávez Salazar (candidato del PRI a la alcaldía de Yuriria), quien rinde sus discursos sin cubrebocas para después saludar a sus asistentes de mano.

El activismo social de un candidato y candidata es mucho. En un bajo cálculo, se estima que un contendiente interactúa con al menos 200 personas al día, por lo que deberían de atender al pie de la letra las recomendaciones emitidas por la autoridad electoral local.

Lorenzo Chávez Salazar

AR/PR