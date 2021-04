Consejo de Sapal no ve señales para terminar el Zapotillo

León, Gto.- El presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable de León (SAPAL), Jorge Ramírez, denunció que "existen cero señales federales para echar a andar la presa el Zapotillo".

Explicó que el Consejo da por cancelado el proyecto este sexenio, sin embargo, continuarán presionando en los próximos tres años en busca de la venia política de Palacio Nacional para que se reactive la construcción del proyecto, al cual le falta crecer de 80 a 105 metros en la compuerta y la construcción del acueducto a León.

"Nosotros vamos a seguir buscándolo, hemos trabajado mucho en la gestión política muy importante con Jalisco, firmamos un convenio en el cual los dos estados están de acuerdo en trabajar en la presa, terminarla, hacer la presa del Purgatorio que alimentaría Jalisco y el acueducto que viene de Rio Verde del Zapotillo a León y del Zapotillo al Purgatorio para hacer el sistema completo para Jalisco y Guanajuato, eso esta en la mesa, esta validado por la Conagua, está firmado por los gobernadores y sólo falta que el gobierno federal tenga la venia política para que esto avance".

Aceptó que no hay voluntad política del gobierno de la Cuarta Transformación para sacar adelante el proyecto que dotaría de agua a 2 millones de habitantes en León y más de 6 millones de habitantes en la zona conurbada de Guadalajara y los Altos de Jalisco.



"Vemos que no ha sido su prioridad, hace unos meses, antes de que saliera el secretario Toledo (Víctor) de la Secretaría del Medio Ambiente, él estaba en contra de las presas, pero hoy tenemos un entorno muy diferente, sin embargo se acaba de ir Blanca Jiménez (Conagua), el entorno cambia todos los días y vamos a seguir luchando por tratar de generar este trasvase en cuencas que es técnica mente posible y viable".

A pesar del nulo apoyo en los 29 meses del actual gobierno federal y de que no se visualiza un cambio de ideología, aceptó que "no hay avance, estamos trabajando, pero nosotros tenemos estrategias para garantizar que siempre haya agua".



Asimismo, señaló que el SAPAL está considerado el mejor sistema de agua del país, pues en los planos internacionales el agua se aprovecha en un 80% y León se encuentra sobre un 72%, mientras que el resto del país está sobre el 50%.

"Necesitamos cuidar el agua, usamos 137 litros por persona al día, y otras ciudades usan 300 litros, gastamos menos del promedio, la época de calor viene fuerte y necesitamos más fuentes alternativas de agua".

Concluyó que no se visualiza para los próximos meses terciar el servicio de agua, "aún no se llega a este proceso, se distribuye el agua que se tiene, sobre todo para quienes no tienen almacenaje.







