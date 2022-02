Congresistas europeos se oponen a la reforma energética de AMLO

León.- El presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales en México, José Abugaber Andonie, lamentó que el Gobierno Federal siga promoviendo la reforma energética, la cual está ahuyentando las inversiones extranjeras de Estados Unidos y ahora de la Comunidad Europea en México.

Lo anterior comentó luego de su reunión de este martes con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a quien los empresarios dirigentes de las cámaras más importantes del país le exigieron que exista en el país certidumbre política, estado de derecho y seguridad ante la ola de criminalidad que azota a la nación desde hace tres décadas, para que lleguen más empresas extranjeras.

Dijo que los empresarios le externaron a López Obrador que no están de acuerdo con la reforma energética, y señaló que los integrantes del Parlamento Europeo que buscan hacer crecer el tratado de comercio con Europa y México, se fueron decepcionados de la postura del Gobierno Federal de frenar las energías limpias.

"Uno de los consejeros comentó en la reunión con el Presidente de México que debemos de tener certidumbre en la política energética, en el estado de derecho en el país y en la seguridad pública, el Presidente dijo que tendríamos mejores números en seguridad cuando el salga en 2024".

"No estamos de acuerdo con este tipo de reformas, él lo sabe y se lo dijimos, él defiende a la Comisión Federal de Electricidad, le comentamos que los empresarios no queremos desaparecer la CFE, queremos trabajar con la Comisión"

"Estuvimos con los diputados de Europa para ver el tratado de libre comercio con los europeos, y están

muy preocupados, lo primero que nos dijeron -Qué onda con tu reforma energética-, les dijimos, señores, estamos igual

de preocupados que ustedes, sí es una situación en la que los europeos están muy preocupados"

"No es normal esto que está pasando, nos preocupan los mensajes, este martes estuvimos con los eurodiputados y ellos externaron la gran preocupación sobre México, se fueron muy tristes por lo que pudiera pasar con esta reforma energética, dijeron que no podría ser, el mensaje que les dije es que estoy seguro que no va a pasar, sí es preocupante, estamos de acuerdo con los europeos que es el gran tema, tenemos que trabajar en que no pase esta reforma energética por el bien del país", dijo en entrevista para Radio Fórmula.

El empresario zapatero leonés dijo que se ha recuperado el sector manufacturero del país y que el Gobierno Federal le apuesta a que las inversiones siguen llegando a México, pese a que suman tres años a la baja la inversión extranjera.

"La inversión privada, si los mensajes no cambian no va a mejorar, vemos un Presidente positivo que va para adelante, que nos la tenemos que creer, esas fueron sus palabras del gran país, pero el mensaje a veces es diferente, esas discusiones internas que tiene el Presidente deben de cambiar para que podamos crecer, hoy nos lo dijeron los inversionistas europeos, con la reforma se va a frenar, yo creo que debe de haber un gran cambio en el discurso del gobierno para que la inversión continúe, y el crecimiento".

"Se ha recuperado la industria manufacturera, hemos ganado mercado, salimos adelante al problema del covid-19, pero si continúan estos mensajes no se qué pueda pasar en el futuro, el gobierno está confiado a que las inversiones siguen llegando, es lo que nos externó el Presidente, las inversiones siguen llegando, pero hasta cuándo, tiene que cambiar mucho el discurso del gobierno", concluyó.

JP