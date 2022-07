Confirman que José Narciso murió en el tráiler de Texas, era de Celaya

Celaya.- José Guadalupe Narciso López Muñiz, partió de la comunidad de San Juan de la Vega el 9 de junio con la intención de llegar a Estados Unidos para trabajar y mejorar la calidad de vida de su familia en Celaya. Apenas el viernes se comunicó por última vez con los suyos y les dijo que estaba en Laredo, que subiría a un tráiler para internarse en Estados Unidos. Su familia le dijo que no. Días después confirmaron lo menos deseado: él es uno de los 52 migrantes que perdieron la vida en Texas.

Desde ese viernes no volvieron a tener contacto. La semana pasada al conocer la noticia que en un tráiler en San Antonio habían encontrado a decenas de migrantes que murieron por asfixia, el corazón les dio un vuelco que se ha incrementado con la información de la Secretaría del Migrante en donde informan que 7 de los fallecidos son de Guanajuato, y de ellos, 3 son de Celaya.

José Guadalupe Narciso López Muñiz. (Foto: Especial)

"Nada más sé que estaba en Laredo y que podría haberse subido al tráiler. Ya no supe si se subió o no. Él nos había dicho que no se subiría pero ya no sabemos si lo hizo o no, y ya no sabemos nada. Él se fue solo el 9 de junio cuando salió de aquí de Celaya, aunque no sabía que había más gente que también salió de aquí", dijo su esposa este viernes al acudir a la Presidencia Municipal para solicitar ayuda a las autoridades para intentar localizarlo.

Con una esposa y dos hijos, José, de 34 años de edad, murió junto a otros 52 migrantes que buscaban una mejor vida en Estados Unidos, al tratar de cruzar la frontera de manera ilegal. Antes de que se confirmara la tragedia que conmocionó a toda la comunidad migrante, la familia de José comenzó a buscarlo desde el 24 de junio tras perder comunicación con él.

Su esposa dio a conocer a través de sus redes sociales la situación por la que estaba pasando, esto derivó en que extorsionadores trataran de aprovecharse del caso para robar su dinero. Posteriormente, la familia buscó ayuda y se comunicó con autoridades en Celaya.

"Ya tienen sus datos y nos dicen que sigamos marcando. Aún no lo han identificado y queremos que nos ayude a buscarlo porque no sabemos si está bien. Trabajaba en el campo".

Hasta el momento, tres familias de igual número de migrantes celayenses se han acercado a las autoridades municipales para solicitar apoyo para buscarlos, pues temen que se encuentren entre las víctimas que fallecieron en el tráiler en San Antonio, Texas, confirmó el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez.

"Hasta el momento hemos atendido a familiares de tres paisanos que se han acercado con nosotros para pedir apoyo en la localización de sus seres queridos. Los hemos canalizado con la unidad de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le den seguimiento puntual a cada una de las peticiones y tratar de encontrarlos", dijo el funcionario.

De acuerdo con Periódico Correo, el hombre se dedicaba al oficio de jornalero y viajaba seguido a Zacatecas para trabajar en la pisca de zanahoria. Aunque esto no era suficiente para mantener a su familia por lo que decidió tratar de cruzar la frontera con la ayuda de su hermano.

La desesperación invadió a la familia de José, quienes decidieron trasladarse a la zona donde ocurrió la tragedia en Texas. Luego de arribar al lugar de los hechos y de ponerse en contacto con activistas, confirmaron lo peor: José viajaba a bordo del tráiler. Así lo constataron debido a una foto publicada en un grupo de Facebook.

Luego de varias horas, se trasladaron al Centro de Ciencias Forenses del condado de Bexar, ahí mediante fotografías de personas fallecidas, su hermano lo identificó.

En medio de lágrimas y recuerdos, José Guadalupe Narciso Muñiz fue honrado en un memorial de víctimas migrantes del tráiler en Texas.

