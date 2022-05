Confirma AMLO que dos elementos de la Guardia Nacional dispararon a estudiante

Irapuato.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fueron dos los elementos de la Guardia Nacional los que activaron sus armas en contra de los tres estudiantes de la Universidad de Guanajuato en Irapuato.

En su conferencia mañanera prometió que no habrá impunidad y exigió a la Guardia Nacional que ponga a disposición de las autoridades civiles a todos los elementos que participaron en la agresión hacia los estudiantes universitarios que le costó la vida a Ángel Yael Ignacio de 19 años y dejó lesionada a Edith Alejandra Castillo de 22 años.





"Es un caso lamentable, nuestra solidaridad con los familiares, que tengan confianza, no va a haber impunidad, hubo al inicio una investigación, me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como la Marina, la Defensa y Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes que se ocultaban los cosas o se protegía a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios"

Confirmó que los dos elementos que activaron sus armas, según las investigaciones de balística, están en proceso de los jueces.

"Se habló de que está detenido un elemento de la Guardia Nacional, luego que se llevó a cabo la investigación el juez lo libera porque en el análisis que se hace de balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, ya se detuvo al otro elemento que presuntamente es el responsable, ya esta detenido, la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos, y que se lleve a cabo un trabajo a fondo", dijo el presidente.

"Estarán todos los que hayan participado, se habla de los dos que hayan disparado, pueden ser otros, está abierta la investigación, el que liberaron se comprobó que también disparó, por lo que tiene que estar sujeto a proceso", dijo AMLO.

Concluyó que sobre el caso de Alejandra, quien este lunes será trasladada y valorada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de León, tiene el apoyo médico de la federación para su recuperación, "a la joven herida la vamos a apoyar en todo, y aquí mismo vamos a informar", puntualizó.

RECHAZAN PADRES REUNIÓN CON LA GN

Los padres de Ángel Rangel, muerto después de ser atacado a balazos por elementos de la Guardia Nacional, rechazaron reunirse con Oficial Mayor de la institución después de enterarse que el soldado detenido fue absuelto por un juez federal.

El pasado miércoles, cuatro jóvenes de Guanajuato fueron agredidos a balazos por elementos de la Guardia Nacional. Derivado de lo que el Gobernador del estado Diego Sinhue definió como "uso desproporcionado de la fuerza" Ángel Rangel murió y Edith Alejandra terminó lesionada.

El presunto responsable se entregó a las autoridades al día siguiente, según informó la Fiscalía de Guanajuato, y quedó detenido. Posteriormente pasó el caso a la Fiscalía General de la República.

Ayer, la Universidad de Guanajuato dio a conocer que la resolución del juez federal fue a favor del elemento. La autoridad judicial decidió absolverlo del crimen al no vincularlo a proceso y lo dejó en libertad.

La familia del joven había recibido una invitación de parte de la oficial mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, para una reunión, pero momentos después de que la resolución del juez se informó, los padres de Ángel indicaron por medio de una carta que rechazan la invitación. Esperarán hasta una explicación que consideren justa y congruente con los hechos, señalaron.

"Como sociedad, no olvidemos que la Guardia Nacional atacó a estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de la justicia en nuestro país puede ser diferente", puntualizaron.

Aquí la carta completa:

La resolución del juez también a la Universidad de Guanajuato, pues señalaron inconsistencias desde el inicio de la investigación. La FGR imputó al guardia nacional por el delito de tentativa de homicidio.

"Obviamente, dicha imputación no coincide con lo informado por la Guardia Nacional en su comunicado de prensa 055/Nacional", señaló la UG.

UG QUIERE IMPUGNAR RESOLUCIÓN DEL JUEZ

En su boletín, la institución de seguridad señaló que "un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada".

Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la UG, informó que estaría convocando a profesoras y profesores de la carrera de Derecho Penal de la Universidad de Guanajuato para impugnar la resolución del Juez de Control.

La Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato informó que abrieron una queja de oficio con número 439/22-B para iniciar investigaciones por violaciones a los derechos humanos y enviarla a la CNDH. Amnistía Internacional México expresó repudio ante la intervención de la Guardia Nacional y dijeron no a la militarización del país.

