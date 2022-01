"Confié en haitianos y respondieron con trabajo... hay discriminación aquí"

León-. Alfredo Fitz tiene negocios en la zona centro de León desde hace varios años. En ellos, actualmente le da trabajo a cinco hombres y una mujer ciudadanos Haití, el país más pobre de América Latina.

Conoció a tres de ellos, en la ciudad de Manzanillo, Colima, donde les ofreció trabajo en la construcción de una casa.

Un matrimonio de haitianos se trasladó entre esas personas con él para León, y actualmente él continúa ayudando en una construcción, mientras que ella, labora como cocinera en un restaurante, propiedad de Alfredo.

"Fue en Manzanillo donde los contraté porque me pidieron trabajo. El gusto que me dio ahí fue que luego luego estuvieron muy accesibles y con muchas ganas de trabajar. Conocí allá a tres, y por medio ellos, conocí a los demás aquí, en León", dijo Alfredo.

"Pero por eso los contraté, por su actitud, que le echaban muchas ganas. Fui para allá a remodelar una casita y los agarré. Vi que le echaban ganas, y aquí tengo el restaurante. A ella le dije que si me ayudaba en la concina y a él le propuse arreglar mi casa aquí, me dijeron que sí. Entonces, les dije: vámonos".

Fue ahí que comenzó la aventura del matrimonio en León, a donde llegaron con un hijo de tres años.

Arribaron a la ciudad zapatera desde el 13 de diciembre, y a mes y medio de su estancia, considera que ha habido un buen entendimiento.

"Lo difícil ha sido que algunos no le entienden porque no saben, pero me gusta que le echan ganas y que tratan de hacer las cosas, aunque no sepan. Y eso es lo que me gusta a mí, que no batallas en esa cuestión".

"Hay un muchacho, Jeferson, que lo acabo de conocer hace como ocho días, y él sí sabe, pero se trabaja diferente, porque son diferentes países. Y ahorita lo traigo a él también".

A algunos de ellos les prestó una casa en la zona centro y a otros en la zona de Las Joyas, donde tiene otra propiedad.

Manifestó que de alguna manera también busca ser un apoyo para los migrantes, pues considera que ha sido difícil para ellos encontrar trabajo en León.

"Supuse desde que los vi que ellos estaban batallando, se ve la necesidad de trabajo. Yo no les voy a preguntar si traen ahorros, yo solo veo su necesidad de trabajo. V eo que hay discriminación aquí. Entiendo que son personas que uno no conoce porque no son de aquí, pero hay discriminación, pero para mí es como cualquier gente. Yo les tengo confianza, tampoco descarto que pueda haber uno que otro malandrín , como también lo hay aquí en México".

"ES DIFÍCIL ENCONTRAR EMPLEO"

En una entrevista, Lorena Jiménez, responsable del Programa de Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, comentó que en México aún hay racismo.

La académica consideró que en Guanajuato es la misma situación, por lo que es necesario que los gobiernos estatales y municipales fomenten la cultura de paz y comprensión a otras culturas.

"Toca fibras muy profundas de nuestras culturas, México es un país que también tiene rasgos racistas, y que no está reconocido, pero lo somos y es parte de nuestra cultura, y es bien difícil para estas personas encontrar un empleo".

"También con el prejuicio de que existe crisis para nosotros mismos, entonces, cómo se van a crear oportunidades laborales para alguien que no comparte la ciudadanía", dijo.

