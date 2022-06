Concubinato en León: Si tienes cinco años viviendo con tu pareja Ley te protege

León-. ¿Llevas cinco años viviendo en concubinato con tu pareja? Esta figura jurídica que cada vez es más común en León está sujeta a ejercer los mismos derechos que un matrimonio. Desde compartir los bienes en común, la pensión alimenticia si es que hay hijos y hasta heredar en el testamento ¿Lo sabías?

Para entender lo que es el concubinato, Daniela Mena Pastrano, abogada del área de Atenciones del Instituto Municipal de las Mujeres amplía el significado de este término.

"El concubinato es cuando un hombre y una mujer tienen una relación como un matrimonio, es decir viven bajo el mismo techo. Algunos tienen hijos, otros no tienen y permanecen en esa relación durante un tiempo ininterrumpido de cinco años".

La abogada del Instituto aclara que no cuenta como concubinato cuando el hombre o la mujer están comprometidos legalmente con alguien más, cuando hay segundas parejas.

"Una de las condiciones que marca la Ley es que ambos se encuentren libres de matrimonio. Entonces si el hombre o la mujer tienen previamente un contrato con otra persona, no adquieren derechos y obligaciones. Sin embargo, si existen hijos en común ellos sí adquieren esos derechos".

Tanto hombres como mujeres pueden ejercer los mismos derechos al vivir cinco años en unión libre, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato. En caso de haber hijos en común, la mujer puede aprovechar el apoyo legal que respalda esta figura jurídica para asegurar la pensión alimenticia.

"Se tienen los mismos derechos que en un matrimonio. Es decir, la concubina en este caso también tiene derecho a la apropiación en caso de haber bienes en común adquiridos en el concubinato. Los hijos, en caso de haberlos, adquieren el derecho de pensión alimenticia, de obtener la guardia y custodia de dichos menores y pues las convivencias entre ambos en caso de alguna separación o negociación judicial. Las concubinas también tienen derecho a heredar, ya la Ley lo permite".

Para ejercer esta serie de derechos, las mujeres lo pueden hacer a través de un proceso judicial, interponiendo una demanda al igual que un proceso civil familiar. En este se puede solicitar pensión alimenticia, guardia y custodia y la declaratoria del concubinato, explica Daniel Mena.

El Instituto Municipal de las Mujeres brinda asesorías jurídicas y canaliza a las víctimas a instancias civiles donde abogados las pueden representar sin ningún costo.

Muchas mujeres se acercan al Instituto bajo el temor de perder los derechos de sus hijos por no estar casadas con sus parejas, en León es muy común que los hombres amenacen argumentando con la frase "no estamos casados", "no tienes derechos sobre mí", "la casa es mía", "yo te puedo quitar a los niños cuando quiera porque nunca has trabajado", dice la experta.

La mayoría las mujeres que piden ayuda en el Instituto van de los 21 a los 35 años. Los tipos de violencias que más denuncian son la psicológica, la física y la económica. Entre las víctimas no existe algún patrón o distinción.

"A cualquier nos puede pasar, de diferentes clases sociales, culturales o incluso profesionales. Puede ser que alguna mujer que tenga estudios y eso no significa que esté exenta".

La abogada del Instituto se llena de orgullo al representar y ayudar a las mujeres, dice que lo más valioso de su trabajo es ver el proceso de evolución de las víctimas.

"Ver a una mujer como llega y después de meses ver su evolución tanto psicológica como jurídica, eso es muy satisfactorio y eso motiva a que quieran seguir ayudando a más mujeres".

Las atenciones son totalmente gratuitas en el Instituto de las Mujeres, ubicado en la calle Olímpica en la colonia Agua Azul.

HOMBRES DENUNCIAN ANTE EL INSTITUTO

Al Instituto de las Mujeres también se han acercado hombres, aunque son pocos los casos, en un mes atienden a dos o tres denunciantes. Quienes principalmente demandan que las madres de sus hijos no les permiten verlos, pero muchos de ellos no se hacen responsables económicamente.

"También damos asesorías a hombres, aunque es menor grado de atención. Las situaciones que más prevalecen son convivencias con menores, es la consulta más frecuente".

"Muchas veces quieren convivencias, pero nunca se han hecho responsables de sus hijos, económicamente. Nosotros los orientamos para que lleven a cabo sus obligaciones para poder adquirir esos derechos y también se les canaliza a instituciones de representación gratuita".

EL CONCUBINATO AUMENTA EN LEÓN

El concubinato ha aumentado en León, la abogada del Instituto de las Mujeres reconoce que ya son menos las parejas que quieren contraer matrimonio de forma legal, el fenómeno es atribuido a la libertad de expresión que hay.

"Te puedo decir que va aumentando, ha sido ya más común de personas que viven en esta figura jurídica, incluso los matrimonios han ido decayendo del contrato en un registro civil, porque ya la cultura nos ha dado más libertad de expresión, del poder elegir si casarte o no, esto ha contribuido a que la figura del concubinato prevalezca más".