Concamin pide pruebas antidoping en las empresas; apoyan el Planet Youth

El sector empresarial pide realizar pruebas de antidoping a los trabajadores, no para despedirlos sino para apoyarlos. (Foto: Especial)

León.- El presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales en Guanajuato, Ismael Plascencia, declaró que el sector empresarial está dispuesto a realizar pruebas de antidoping a los trabajadores.

Lo anterior comentó como parte de apoyo al programa Planet Youth del Gobierno del Estado, el cual busca combatir el consumo de drogas entre los trabajadores y sus familiares.

El dirigente empresarial declaró que dicho programa con el sector Salud del Estado no busca despedir a los trabajadores, sino apoyarlos y disminuir el consumo.

"Si hay acercamientos con el secretario Daniel Diaz, tenemos que intensificar el programa, que el Estado nos enseñe cómo opera para poderlo implementar en las empresas, estamos dispuestos a trabajar con quien sea necesario para que el consumo de la población disminuya", comentó Plascencia Núñez.

Asimismo, añadió que actualmente pocas empresas realizan pruebas de antidoping, pues los trabajadores terminan por renunciar a su empleo, lo cual dificulta el combate contra el consumo de drogas en las empresas.

"Sabemos que es el sector Salud quien hace las pruebas, son muy pocas las empresas que las aplica, tenemos que simplificar el proceso, sin embargo, pasa un detalle, que a la hora que les queremos hacer una prueba de antidoping o alcohol a los trabajadores, ya no se aparecen".

"Tenemos que hacer una campaña mucho más importante y decirles a los trabajadores que el hecho de hacerles una prueba no es para despedirlos, sino para ayudarlos, cómo vamos a trabajar, si salen positivo que se acerquen y apoyarlos, que no vean el proyecto como lo que está sucediendo ahorita, que ellos sienten que es para despedirlos, eso no, tiene que ser para ver cómo se les apoya, les va a beneficiar al trabajador, a sus familias y a los empresarios", recalcó el dirigente de Concamin en el Estado.

Lamentó que los problemas de drogadicción no son exclusivos del sector zapatero, en el cual tradicionalmente los obreros consumían los químicos como el pegamento y el thinner, sino que ahora todos los sectores están siendo afectados por el consumo de drogas entre sus empleados.

"La drogadicción está en todos los sectores, esto no es exclusivo de una industria, está en el sector zapatero, curtidor, construcción, panadero, es un tema general, por eso se le debe de dar importancia al tema y apoyar a los trabajadores, que no sientan que se les va a despedir, es para que sepan que se les va a apoyar", concluyó.

JP