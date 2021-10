Con un ataque reforzado León inicia el torneo

Este sábado a las 5 de la tarde León debuta en el Apertura 2019 contra su hermano mayor. Pachuca será el primero en enfrentar a quien fuera el mejor equipo en el torneo regular pasado.

Luego de una increíble temporada el equipo dirigido por Nacho Ambriz se quedó a muy poco de conseguir su octava estrella, uno de los factores que afectaron el desempeño del equipo en la etapa final fue una reducida baraja en cuanto a los suplentes en ofensiva ya que cuando los titulares no estuvieron o no pudieron, no había quien entrara a revolucionar al equipo.

Esta asignatura pendiente fue la prioridad en el mercado de fichajes. El equipo buscó fundamentalmente consolidar el ataque y para ello trajo a dos referentes argentinos de mostrada calidad en el fútbol mexicano: Ismael Sosa y Leo Ramos.

"Llegué para aportar, siempre he tenido que competir con jugadores de gran nivel, estoy acostumbrado. Lo más importante es sumar al equipo, tengo confianza y estoy contento de venir a León."



La apuesta del equipo ha sido benéfica, al menos en la pretemporada. De los 5 partidos que ‘la Fiera’ disputó no perdió ni uno solo, en tanto que Sosa y Ramos fueron protagonistas.

El ataque 'esmeralda' luce prometedor.

Ismael Sosa marcó tres goles y dio una asistencia, mientras que Ramos anotó en cuatro ocasiones.

Aunque es muy pronto para lanzar pronósticos, Ambriz tiene ante sí un dilema de esos que dan gusto, elegir un ataque titular ante numerosas opciones de mucha calidad.

J.J. Macías, Jean Meneses, Joel Campbell, Rubens Sambueza, Ismael Sosa, Leo Ramos, Jown Cardona y Jesús Godínez son algunas de esas opciones de las que Ignacio Ambriz puede echar mano para presentar una alineación agresiva.

¿Será Macías con Ramos y Sosa por la banda?, ¿mandarán a Mena de media punta y sentarán a Meneses?, ¿Ramos y Sosa serán la dupla titular?. La incógnita está en el aire y mañana se resolverá en el partido ante ‘tuzos’, lo que es seguro es que ahora el equipo tiene opciones de sobra para que ante cualquier circunstancia el ataque no se vea demeritado.

Los ‘esmeraldas’ llegan a un nuevo torneo con un panorama muy optimista y con un equipo consolidado, teniendo en su ataque el principal atractivo de esta escuadra.