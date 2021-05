Con sus hábitos y en grupo, monjas se aplican la vacuna anticovid en León

León-. Con sus hábitos blancos y velos en la cabeza, un grupo de siete monjas llegaron a la Velaria de la Feria para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19. Con sus rosarios en mano, piden que ya se acabe el virus.

"Vengan a vacunarse, a los que faltan, que no tengan miedo", dice una de las monjas. El miedo parece no pasas por su cabeza, entregadas a su fe confían en que no se van a contagiar, pero en sus oraciones imploran que la pandemia pare.

"Nos sentimos tranquilas, gracias a Dios, pero pedimos que ya se acabe el virus, eso lo estamos pidiendo desde un principio (de la pandemia)", dice una religiosa.

Las monjas se desplazaron desde la congregación San Francisco de la Inmaculada Concepción, ubicado en El Coecillo, a 3.7 kilómetros de la Velaria, en auto. Hacen fila en la sede de vacunación con esta modalidad, que es apta solo para personas que van en vehículos, y que solo estará habilitada este lunes.

Las religiosas bromean con la pandemia, pero cuentan lo importante que es recibir la vacuna "sabes si voy a necesitar esto", dice una religiosa al mostrar su cartilla de vacunación, otra le dice que no, que solo ocupa el comprobante de la aplicación de la primera dosis.

Al volante va un hombre de aproximadamente 30 años que permite tomarles fotos y testimonios, las monjas parecen entregarles su confianza y esperan su turno para recibir una de las 131 mil 500 dosis de AstraZeneca que llegaron a León para aplicarse a los adultos mayores de 60 años.

VACUNACIÓN A MAYORES DE 60 AÑOS

Este lunes arrancó la aplicación de segundas dosis para los adultos mayores de 60, en León. Del 31 de mayo al 3 de junio las personas pueden acudir a 15 centros de vacunación, que estarán disponibles de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Es importante decir que hoy será el único día en que la sede de la Velaria de la Feria estará disponible, así que todas las personas que quieran vacunarse desde su auto pueden acudir a este espacio, ubicado en Paseo de los Niños, atrás del Parque Explora.

Las segundas dosis aterrizan a León después de casi dos meses de recibir las primeras, el 5 de abril los adultos mayores recibieron la primera vacuna anticovid. Esta jornada se realiza en medio de un semáforo amarillo y con 44 mil 227 casos confirmados y 3 mil 772 muertes en León.

En la Velaria de la Feria hay fluidez y los autos pasan a uno de los nueve carriles destinados para la vacunación, ahí los adultos muestran su comprobante de la primera dosis, su INE y su CURP. La fila avanza aparentemente rápido, pero cerca de las 10 de la mañana ya había cientos de vehículos formados. Desde la entrada de la Velaria hasta el bulevar Francisco Villa.

Ahí, en medio de la fila de coches, las monjas esperan la vacuna.