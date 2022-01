Con reforma energética de la 4T vamos a tener apagones: Pepe Abugaber

"Ahorita existen 19 contratos que no quieren renovar, le estamos pidiendo al gobierno federal una tregua, mientras terminan los parlamentos y se defina qué pasa con la Reforma, que renueven esos contratos hasta que se defina la situación, pero no quieren, ya le vendieron al Presidente otra cosa, esas asesorías que le están dando al Presidente no son las que nos convienen, vamos a tener apagones, eso es una realidad", dijo el presidente de la Concamin nacional.