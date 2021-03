Con más de 20 mil policías arranca Operativo de Semana Santa y de Pascua

A partir de este miércoles arrancó en León el Operativo San Cristóbal 2021. Una estrategia del Gobierno Municipal en la que participan más de 20 mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública para evitar todo tipo de accidentes en la Semana Santa y la Semana de Pascua.

Este Operativo se implementará del 24 de marzo al 11 de abril. Y en este participarán 20 mil 635 oficiales, a bordo de más de 3 mil patrullas.

El alcalde Héctor López Santillana señaló en su discurso que gracias a este operativo, en el 2020 se tuvo un saldo blanco en León.

"Con el objetivo de salvaguardar la salud los ciudadanos, arrancó el Operativo San Cristóbal 2021, mismo que se implementará del 24 de marzo al 11 de abril del 2021, durante Semana Santa y Semana de Pascua, con la participación de más de 20 mil 635 elementos de las instituciones participantes a bordo de 3 mil 635 unidades".

Aunque el covid-19 sigue siendo prioridad para el Municipio, aseguran que se vigilarán otros riesgos como: concentraciones masivas; incendios; quema de pirotecnia; presencia de personas en cuerpos de agua; accidentes de todo tipo; y atención a inconformidades sociales.



El presidente municipal exhortó a los leoneses a no salir de vacaciones y si lo hacen, tomar medidas extremas. No acudir a lugares cerrados, no convivir en concentraciones masivas y seguir con las medidas de higiene necesarias. Pues hasta ahora el estado se encuentra en semáforo amarillo, y las autoridades de salud han insistido en no relajar los cuidados ante el covid.

León es la ciudad con más casos confirmados en Guanajuato, con 42 mil 395 casos confirmados y 3 mil 571 muertes.

IO